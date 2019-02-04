麥寮新景點 鴉片館磚牆完成整建

2019年02月04日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉舊市場保有1面清朝時期的鴉片館磚牆，閩式建築工法記錄早年的建築工藝。但去年8月因不敵豪大雨崩塌，經地方文史工作者與雲林縣文化處共同搶修，趕在農曆年前修復重現風華，成為麥寮鄉新的文化景點。

麥寮鄉於清朝年間在新虎尾溪形成一處渡船頭，與大陸貿易往來頻繁，當時盛產麥子等農作物，渡船頭四處可見堆置麥子的工寮，因此名為「麥寮」。事隔300餘年渡船頭雖已消失，但中正路83巷舊市場保有1面鴉片館磚牆，記錄當時的榮景。

地方文史工作者、麥寮鄉民代表吳明宜表示，磚牆是清朝時期麥寮林姓大家族磚屋的一部分，日據時代改為鴉片館，後來因土地重劃遭拆除，僅存留這面磚牆。去年8月雲林出現強風豪雨，百年「鴉片牆」不敵風雨應聲崩塌。

吳明宜與其他地方文史工作者為重現鴉片牆，請雲林縣文化處協助重建，經學者專家研究，磚牆是用長約30公分、寬約20公分、厚3公分的磚片砌成，每3片平磚配合1片立磚，於是採用古法進行整修，1月中旬重現磚牆原貌。

吳明宜指出，「鴉片牆」的中空部分採用泥土、碎磚填充，與現代實心磚牆截然不同，記錄當時的建築工法與麥寮發展史，有必要加以永續保存，因此已向縣府提報為歷史建築，新春假期歡迎民眾前來拍照留念，見證歷史。

(中國時報)