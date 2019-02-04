元宵遊墾丁 體驗平埔夜祭

2019年02月04日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

位在墾丁國家公園西海岸地區的後灣，是恆春半島上的傳統小漁村，至今仍保存平埔族老祖的崇祀活動，即每年農曆的首個月圓之夜，舉行傳統的「跳烏嘮」祭儀，墾管處為讓遊客體驗不同文化風貌，將於19日元宵節當天舉辦平埔夜祭。

墾管處指出，遷徙到恆春半島的平埔族馬卡道族人，因長期與其他民族混居，日據時期又受日化及漢化的影響，早已失去語言與文化，唯一還能識別民族的，就只有少數族人保存的老祖崇祀，當中馬卡道族崇祀的老祖也稱「矸仔佛」，是以肚大口小的瓶子為圖騰的祖靈祟祀，即俗稱的祀壺崇祀。

而散落在射寮、後灣、萬里桐、蟳廣嘴、紅柴坑、白砂以及頭溝、四溝等漢人聚落間的馬卡道族人，雖然人口不多，卻一直維持老祖的崇祀，每年陰曆的第1個月圓之夜，都會舉行傳統的「跳烏佬」祭儀，向祖靈祈福庇佑。

墾管處為讓遊客體驗平埔族的特有文化，特地邀請長年調查平埔族的民俗作家劉還月老師合辦「人文微旅行—平埔夜祭」活動，由他引導大家認識這個與現今大多數台灣人民血緣相近的原住民族。

此外，活動中還將提供後灣社區的「硓咕石鹽風味餐」，由天然的鹽滷豆腐等在地食材製成的風味美食，堪稱既可口養生又低碳環保。

(中國時報)