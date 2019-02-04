府中15 手搖動畫箱免費體驗
「府中15」新北市動畫故事館為讓民眾認識動畫原理，推出新款DIY「手搖動畫箱」，春節期間6日至10日每天上午11時至12時，開放民眾免費體驗，每場限定30個名額，邀請民眾體驗不一樣的年節假期。
皮克斯動畫公司最受歡迎的幻影箱裝置，獲得不少大小朋友喜歡，其實早在東漢時期最流行的玩具「走馬燈」也是利用類似原理，產生了動畫的效果。
新北市文化局指出，「走馬燈」是傳統玩具之一，為燈籠的一種，發源於東漢在南宋時最為盛行，利用燈籠內燭火產生的熱造成氣流，令輪軸轉動，燭光將剪紙的影投射在屏幕上，便產生動畫。
另外，1834年由英國數學家William George Horner發明「西洋鏡」又被稱為「幻影箱」，則是一種快速旋轉的連環圖畫，以視覺暫留的原理，產生動態的幻影，都是運用相同的原理。
「府中15」新推出「手搖動畫箱」DIY課程，使用紙卡組合，加上自己的創意彩繪就能夠完成，還有配合豬年設計的「賀歲小豬」款式，詳細活動訊息及報名方式可洽「府中15」官網。
(中國時報)
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