朱立倫求藍勝 不覺得「捨我其誰」
表態參選下屆總統的朱立倫，一連2天回到家鄉桃園發特製「諸事大吉」紅包袋，3日到龍岡忠貞市場及桃園慈護宮，鄉親紛紛親暱喊他「老縣長好」、鼓譟「選總統」，面對同黨韓國瑜高人氣，朱立倫強調，從來不會覺得非我莫屬或捨我其誰，2度強調只要2020國民黨能勝選，任何情況都是開放的，未正面回答是否會跟韓國瑜搭配。
朱立倫說，他的目標很明確，就是國民黨一定要贏，不是為了個人或政黨，而是為了整個中華民國和台灣，一定要重振台灣經濟、改善兩岸關係，讓民眾過好日子、下一代更有希望，2度強調「一定要贏」，提名一定要提能夠勝選的候選人。
朱立倫強調，自己目前受到許多民眾鼓勵跟支持，一定會全力以赴、全力加油，而韓國瑜是黨內目前最重要的地方首長，他也認同韓的重要性，能理解民眾對他的支持，相信韓國瑜跟他一樣的心情，不是為了個人、也絕不是為了黨，而是為了國家、為台灣。
面對是否會跟韓國瑜搭配競選，朱立倫表示，為了2020國民黨勝選，任何的情況都是開放的，現階段是連初選都還沒有開始，沒有去強調搭配的問題，或是強調誰配誰，笑說：「套句韓市長講的話，先好好過個年，大家先不要想太多！」他們都會全力以赴，一起努力加油。
(中國時報)
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