新春添福旺財 快來拿首長福袋

2019年02月04日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府今年製作「豬事大吉」1元新春福袋，將由彰化縣長王惠美於大年初一在溪州公園發送。（謝瓊雲攝）

新春添福、旺財，大年初一快來拿紅包袋、福袋，增加好運氣！彰化縣政府今年製作「豬事大吉」1元新春福袋，將由彰化縣長王惠美於大年初一在溪州公園發送；另外彰化市公所的豬年生肖紅包袋、員林市公所的五帝錢，都很喜氣又搶手。

縣府新春福袋封面豬大吉3字、兩顆甜柿，象徵諸事大吉，內放燙金賀卡，圓滾滾金豬貼上1枚亮晶晶1元硬幣，「金豬1到幸福來」祝賀民眾好運旺旺一整年；將在花在彰化開幕活動會場免費限量發送。

彰化市今年節省經費支出，未製作硬幣福袋，準備的豬年生肖紅包袋，內有10個無設計圖樣的紅包袋，搭配神行彰化，走春活動，大年初一下午1點半，由彰化市長林世賢在孔廟發贈紅包袋與紀念品。

員林市「五帝古錢」福袋，代表順治、康熙、雍正、乾隆至嘉慶5位皇帝，象徵得天、地、人三才之氣，並經福寧宮過香火加持，大年初一上午8時至12時，員林市長游振雄將在員林火車站、福寧宮、三聖宮、廣寧宮、興賢書院、衡文宮和香山寺等地分送，歡迎民眾索取。

(中國時報)