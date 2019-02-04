嘉市年貨街 東市場人旺財旺

2019年02月04日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市從2日晚間就熱鬧非凡，3日一早大家趕在年前採購，東市場更是擠滿了人潮；其他知名景點如檜意森活村，也吸引不少遊客趁著連假好天氣來嘉走春。嘉義市政府表示，市長黃敏惠拚假日經濟，希望打造嘉義市成為雲嘉南觀光消費中心。

嘉義市2019年貨大街活動至2月4日截止，為讓民眾感受嘉義的溫暖和熱情，嘉義市政府結合西市場、東市場、共和市場、北興市場、保安攤販集中場、永和市場、嘉義魚市場、嘉義市果菜市場及嘉義市農會等店家攤商，共同營造春節應景商品採買的熱鬧氛圍，期待能增加購物人潮和攤商業績。

市府強調，今年青果、肉品、魚的市場到貨量充裕，各市場年貨商品應有盡有，除可做年菜料理外，還可以送禮，「歡迎來嘉買年貨」。好天氣也吸引不少遊客到知名景點檜意森活村，市府表示，春節期間有多項活動，包括「檜村慶豬年，福來運轉攏底嘉」、「檜來嘉驛 檜木列車套裝行程開放網路訂票」等，民眾可多利用網路資訊查詢。

(中國時報)