初鹿牧場迎新春 福袋重出江湖

2019年02月04日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

全台最特別的初鹿牧場福袋時隔2年重出江湖，初鹿牧場區部副理張妤嘉表示，因為金豬年即將報到，初鹿牧場從5日大年初一至十日推出「祝福一整年‧金豬賀歲」抽福袋活動，頭獎是超萌小公牛1隻、2獎是「浩克界」的大豬、3獎是小豬，每天限量250份。

農曆春節9天連續假期到來，民眾把握時間出門踏青，台東3日豔陽高照，初鹿牧場櫻花開約5成吸引不少民眾前往攬勝，園區裡可以看到櫻花桃紅、粉紅2種不同的顏色櫻花，相當討喜，另外初鹿牧場福袋也重出江湖，推出「抽福袋」活動，頭獎是小公牛1隻。

張妤嘉強調，如果中獎民眾無法帶回家飼養也能折換鮮奶，頭獎小公牛可以折換10箱鮮乳，2獎「浩克界」的大豬可折換5箱鮮乳，3獎小豬則是3箱，歡迎民眾來試試手氣。

初鹿牧場在2013年移植台北觀音山私人種植的老櫻花樹，品種為「富士櫻」稼接「和津櫻」，平均樹齡約60多年的櫻花樹現在已經陸續盛開櫻花，目前已有5成開花，景色迷人，是台灣低海拔山區最早盛開的櫻花區。

不少民眾把握好天氣前往賞櫻，張妤嘉說，目前櫻花約開5成，有幾株開得特別茂盛，這幾天若氣溫再降低，含苞的櫻花可望再開，在農曆期間適合家族旅遊參觀，歡迎民眾前來賞櫻兼餵牛。

(中國時報)