宋之凡 赴港展售基隆手工鞋
中國時報
游昊予／基隆報導
去年返鄉創立「凡人與路」手工鞋的基隆囝仔宋之凡，作品中帶有基隆在地溫度與特色，不僅在網路掀起話題，甚至獲得香港朋友熱烈回響，為回饋當地朋友的熱情，他將於過年期間前往香港白紙市集，舉辦試鞋展售會。
宋之凡帶著「凡人與路」從家鄉基隆出發到香港，在白紙市集參加「年夜飯桌，開動吧」手作品牌市集活動，陪伴香港朋友歡喜過新年、走出來年幸福路。
時尚造型系畢業的宋之凡表示，接受基隆市政府輔導後，在基隆安樂區國家新城的巷弄中創立「凡人與路」Monazu手工鞋工作室，不僅做出品牌特色，網路聲量也跟著遠播，甚至獲得香港朋友熱烈回響，多次力邀他到香港展售，為回饋香港朋友的熱情，選擇過年到白紙市集舉辦試鞋展售會。
宋之凡說，今年不能在家鄉過年，為了帶著深具溫度情感與基隆味的「凡人與路」到香港，讓離鄉背井的香港朋友返鄉過年，可以穿到他的手作鞋，要用真心與愛陪伴返鄉過年的青年朋友走出幸福之路。
(中國時報)
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