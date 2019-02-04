空品差 中市要求中火降載
台灣西半部位於背風面，受擴散條件轉差影響，台中2日夜間至3日清晨因風速偏弱，空品亮紅燈，台中市政府隨即要求中火、中龍、豐興鋼鐵等廠商自主降載減排。
春節前，全省西半部均發生空品不良，昨上午全國即高達23個空品測站為對所有族群不健康的紅色提醒等級。
台中市環保局依環保署的空品預報，2、3日中部空品區的空氣品質達橘色提醒等級，這波空品不良會持續，到4日除夕時因東北季風增強，空品會好轉。環保局長吳志超強調，維護空氣品質沒有假期，年節期間環保局不休息，將密切掌握空氣品質，稽查人員堅守岡位、兩班輪班不休息。
年假期間，少數24小時連續操作的行業，包括中火、中龍、豐興鋼鐵等已簡訊提醒自主降載減排，減少異常排放，降低對惡化空品；並通知各營建工地、企業留守人員加強灑水，減少揚塵發生。
吳志超呼籲，過年期間，民眾到各宮廟拜拜祈福，盡量減少燃燒紙錢、燃香及放煙火、鞭炮等，返鄉或出遊多利用大眾運輸交通工具，避免塞車之苦，也可減少車輛怠速時間。
(中國時報)
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