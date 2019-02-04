藝術家巧手 廢棄物刻畫出雲林的美

2019年02月04日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

春節最強檔！雲林縣虎尾涌翠閣3日推出「費心不廢」展，台灣與法國的藝術家許宥逸、Zoe Grant等以廢棄物創作出令人驚豔的作品；最動容的是，Zoe走訪雲林，覺得雲林很美，也踏勘了垃圾場，看似美麗的風景畫卻全充斥垃圾，反映出雲林現況。

策展人吳念澄、張云慈指出，春節吃吃喝喝又出遊，製造的垃圾會更多，透過文化展覽觸發大家思考人造物和大自然的關係，希望達到減廢甚至零廢的理想。

「費心不廢」即日起展至3月15日，匯集了台灣與法國藝術家許宥逸、馮尾杰、楊芳宜、Nicolas Magnant、Zoe Grant等創作，賞心悅目的作品，媒材都是回收廢棄物，是化腐朽為神奇。

有回收嫁衣及選舉旗幟，將白婚紗與多彩旗幟花融合交織出繽紛視覺畫面；還有廢紙及樹葉營造出宛如水墨畫裝置藝術，饒富禪意。「廢青不廢」成員楊芳宜回收紅、白塑膠袋的編織作品曾在北美館展出，賦予破壞生態至重的塑化產品溫度，令人驚豔。

Zoe Grant遠觀像大山風景的油畫《詠嘆調》，近看卻充滿垃圾。她踏訪雲林3周，採集豐富人文之美，也驚聞垃圾山，匠心獨具地將藝術與現實合一，歌詠雲林的美，也感嘆垃圾的汙染。

(中國時報)