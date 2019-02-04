百貨福袋祭大獎 汽機車等你抽
過年就是要排福袋，高雄各百貨金豬年預計將送出3部汽車、4部機車，其中大魯閣草衙道祭出的Smart forfour轎車，價值86萬元、手筆最豪邁。其他百貨福袋還有家電、名牌包、手機、住宿券、餐券等，就等著民眾試手氣。
草衙道開賣的1888元「卡娜赫拉的小動物開運福箱」，內容物總價超過5000元，還有機會抽中價值86萬元的smart forfour汽車。漢神百貨及漢神巨蛋福袋則與LINE酷券合作，要送出65萬9000元的HYUNDAI ELANTRA 1.6汽車各1台。
除了汽車大獎，夢時代與大立百貨的福袋則可抽市價7萬9800元與8萬3800元的Gogoro 2 Plus及Delight電動機車，高雄大遠百則有市價7萬2000元的宏佳騰Dory115機車，大統百貨送出的是6萬4000元的YAMAHA勁豪125鼓煞機車。
大立與大立精品販賣的超值福袋每袋1688元、限量250個，並與1929 Home Studio合作，贈送市值7000元的比得兔冬被，超值大獎自由選有「周大福金條」、「SAMSUNG 75吋 4K LED TV」及「GOGORO 2 Plus」等，巿價逾7萬元。
高雄大遠百今年與高市府觀光局合作推出「高雄熊『袋』你走春趣」新春福袋，每袋售價1000元，限量600個，除有千元遠百商品券及百元紅利券，還能獲得高雄5大景點雙人暢遊券，另有機會獨得宏佳騰Dory115 機車。
(中國時報)
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