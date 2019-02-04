侯友宜赴三重果菜市場 拜早年

2019年02月04日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

今年春節期間果菜需求量大增，新北市長侯友宜在小年夜清晨5時，天還沒亮就到三重果菜批發市場視察，了解春節前蔬果供銷情形，也向市場承銷商及工作人員拜年、發送福袋，侯友宜說，批發生意每天日夜顛倒，辛苦成就完整的供應鏈，市場人員是新北市的無名英雄，特別代表市民致謝。

侯友宜昨由副市長吳明機、農業局長李玟、新北果菜公司董事長廖榮清、總經理江惠貞等人陪同下，造訪三重果菜市場，由於侯前一天才因感冒身體不適，取消2個既定行程，昨現身市場拜年，讓攤商們喜出望外。

侯友宜表示，今年年節果菜供應充足、價格平穩，他代表市民向在批發市場辛苦工作、打拚的每一位道謝，將會努力推動三重果菜市場的改建計畫，也祝福攤商豬年諸事滿意、財源滿滿。

此外，侯友宜也到市場裡供奉的福德宮上香祈福，福德宮主委林清泉說，侯友宜是歷任縣市長中，第一位在春節來向攤商拜早年的市長，攤商們拿到市長的紅包，全高興地說要放在錢包裡當錢母，保佑賺大錢。

廖榮清指出，預估今年春節前5天三重市場總交易量為5245公噸，板橋市場總交易量為3229公噸，相較於去年春節前5天，三重市場總交易量5086公噸，板橋市場總交易量2353公噸，今年春節期間果菜需求量大增。

(中國時報)