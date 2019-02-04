侯友宜赴三重果菜市場 拜早年
今年春節期間果菜需求量大增，新北市長侯友宜在小年夜清晨5時，天還沒亮就到三重果菜批發市場視察，了解春節前蔬果供銷情形，也向市場承銷商及工作人員拜年、發送福袋，侯友宜說，批發生意每天日夜顛倒，辛苦成就完整的供應鏈，市場人員是新北市的無名英雄，特別代表市民致謝。
侯友宜昨由副市長吳明機、農業局長李玟、新北果菜公司董事長廖榮清、總經理江惠貞等人陪同下，造訪三重果菜市場，由於侯前一天才因感冒身體不適，取消2個既定行程，昨現身市場拜年，讓攤商們喜出望外。
侯友宜表示，今年年節果菜供應充足、價格平穩，他代表市民向在批發市場辛苦工作、打拚的每一位道謝，將會努力推動三重果菜市場的改建計畫，也祝福攤商豬年諸事滿意、財源滿滿。
此外，侯友宜也到市場裡供奉的福德宮上香祈福，福德宮主委林清泉說，侯友宜是歷任縣市長中，第一位在春節來向攤商拜早年的市長，攤商們拿到市長的紅包，全高興地說要放在錢包裡當錢母，保佑賺大錢。
廖榮清指出，預估今年春節前5天三重市場總交易量為5245公噸，板橋市場總交易量為3229公噸，相較於去年春節前5天，三重市場總交易量5086公噸，板橋市場總交易量2353公噸，今年春節期間果菜需求量大增。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。