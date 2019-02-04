大里溪花海不再 民眾失望
增加冬季景觀特色，台中市政府幾年前開始在大里溪高灘地進行綠美化工程，栽種大片波斯菊、向日葵等花卉，成為民眾休憩的好場所，但疑因預算及效益考量，今年大里溪高灘地花海不再，現場只見一片雜草，讓前往賞景的民眾很失望。
站在大里溪河岸堤防上，市議員李天生說，市府往年會在大里橋至立善橋間的大里溪河段高灘地營造花海景致，配合西洋情人節、還設置風車或愛心意象等裝置藝術，吸引許多民眾打卡、拍照，今年高灘地卻是雜草叢生，與以往花團錦簇景象幾乎是天壤之別。
大里區仁化里長陳宗興無奈說，以往高灘地花海期間，都會動員社區發展協會、環保義工及守望相助隊協助清理環境、指揮交通，據統計，光去年花海就吸引9萬人次造訪，甚至市府曾允諾擴大至頭汴坑溪、草湖溪等，沒想到今年突然喊卡。
台中市水利局指出，大里溪河床高灘地綠美化工程的施作經費每年約300萬元，是以河川砂石採掘標售回饋金支付，已連辦3年，但也因花費可觀、每年都只辦1次活動，無法在地方留下具體建設，引發外界爭議、認為太浪費，加上砂石標售收入不穩定，去年中評估後決定不辦。
(中國時報)
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