路過玉井 來噍吧哖園區走春

2019年02月04日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

春節假期何處去？想到台南市楠西梅嶺賞花、曾文水庫賞湖景的民眾，路過玉井時，不妨暫停一下歇個腳，到噍吧哖事件紀念園區走走；從年初一至初六，每天都有新春二手市集、街頭藝人接力演出，現場也設置了歷史闖關與解謎遊戲，讓園區角落變成各種遊戲關卡，適合闔家參與。

台南市政府文化局表示，噍吧哖事件紀念園區規畫了一系列《噍吧哖走春計畫》活動，5日初一至10日初五上午10時至下午5時，「舊是好物─新春二手市集」邀請在地民眾將自己家中所用不到的物品、老舊物件或自家農產品拿來與現場遊客交流，除舊新之餘，也創造舊物再利用的循環價值，更為環保盡一份心力。

為讓遊客透過另類的體驗認識噍吧哖事件，還特別設計「歷史闖關活動」及「全區解謎小遊戲」，民眾只要現場索取闖關單或持智慧型手機操作，就可參加遊戲，答案或任務就藏在園區及展場裡，遊客可一邊破關一邊認識建物和歷史，完成各項關卡還可獲得紀念品一份。

此外，回顧玉井糖廠百年史的《玉糖那麼甜》特展，展場內有特別製作的酒杯牆，象徵著「乾杯」意象，其音似「come back」，是希望每位與糖廠有淵源的民眾，都能「回來」這裡品味這段甜蜜的過往記憶，設籍在玉井的民眾回鄉觀展，還能試試手氣來抽紀念品。

(中國時報)