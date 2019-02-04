電動機車充電站 台東設點了
台東縣電動機車破3000輛！台東縣環保局近年加速推廣電動車普及率，補助新購電動機車者，也廣設充電站，台東縣環保局空氣噪音防制科表示，今年與電動機車業者結合，設置電池交換站，睿能Gogoro交換站就有5處，光陽機車也建置8處IONEX車能網，讓農曆春節電動機車環台也不怕。
台東縣環保局考量1輛電動機車價格與1般機車相當，為增加民眾購買意願，從2013年起爭取花東地區永續發展基金，在政府原有補助新購電動機車者外，再加碼2萬元，來增加購買意願，成功讓縣內電動機車數量持續攀升，截至今年已突破3000輛，成長驚人。
台東縣環保局空噪科表示，由於不少民眾對充電問題仍有疑慮，擔心充電站不足，於是近年在各鄉鎮市廣設電動機車充電站，台東縣已有41座電動機車充電站，但台東縣境狹長，續航里程問題讓電動機車無法遠行，電動機車廠商Gogoro終於到台東設置電池交換站。
即起台東縣內的池上、初鹿、太麻里及大武的中油加油站，及台東市漢陽南路上的全聯都可交換電池；另一家電動機車大廠光陽機車，將在台東市區的公園、森田、東貫、裕豐、連豐、進億、台友、明輝等8處機車行，建置IONEX 車能網，讓電動車主騎車不斷電，可以在全縣內趴趴走。
(中國時報)
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