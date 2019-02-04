直播裝萌 蔡政府畫虎不成

2019年02月04日 04:10 中國時報 主筆室

科技部長陳良基宣布以每月4萬元、每年50萬元補助博士生，以鼓勵學生念博士班深造，這個荒謬錯誤的政策，只博得一日的媒體版面與網路聲量，但凸顯一個讓人憂心的問題，蔡政府全面轉向網紅、民粹、博取網路聲量，將讓施政品質更如江河日下。

科技部的想法是基於台灣博士班學生收入不穩定，年輕人寧可念完碩士就先進業界卡位，導致很多博士班招不到學生，但是科技發展快速，必須鼓勵學生繼續深造，未來補助將不限理工科系，人文、自然、生醫都會兼顧。

政策立意良善，卻本末倒置。台灣過去研究所快速成長，學生出國或在國內念博士意願高，其實就是台灣高教擴充期，高比例的博士是以在大專院校找教職為目標。但近年台灣高教擴充已到極限，少子化現象逐漸發威，已可預見萎縮的趨勢。但台灣每年有4000名左右的博士畢業，從民國97年到去年，國內有超過4萬名博士生畢業，凍結甚至萎縮中的高教教職絕無可能接納這些人才。至於企業，因為博士階段在專業上已經高度分化，如果對特定專業無需求，企業晉用博士的誘因低。

因此，政府給優秀博士生補助以鼓勵學生念博士班，根本就搞錯問題源頭：如果高教體系充斥著專業訓練不足又毫無市場需求的博士班，政府補助將注定「人才兩失」，預算花了，但多數博士畢業生將直接加入龐大的「流浪博士」行列。

幾年前政府曾以補助博士後研究的名義資助博士，結果有1成補助超過6年、甚至還有長達10年之久，仍需要繼續補助。這些長期接受政府博士後補助者的說法是：不是他們不想工作，而是因為「沒有職缺」。政府真正該做的，不是頭痛醫頭的即興式補助，應是重新盤點高教資源的分配，更不該讓那些早已證明很難繼續存在的高教科系苟延殘喘。

民進黨九合一選舉大敗後，蔡政府不認為施政方向有問題，反而責怪假新聞泛濫、網路聲量不夠，因而導致敗選。新閣揆蘇貞昌因而要求首長「接地氣」、當網紅，結果不管有料沒料，更不論適合與否，首長開始下海大搞直播、臉書，網路成為內閣討論政策的處所。

因此，看到自稱「阿春」的勞動部長許銘春開直播，還開金嗓高唱江蕙名曲〈甲你攬牢牢〉；科技部長陳良基抱著獨角獸玩偶「奇奇」直播，邊賣萌邊談政策；陸委會主委陳明通與市議員高嘉瑜一起開直播，用河洛話唱〈將進酒〉；當然還有蘇貞昌入府與蔡英文便當會也要釋出影片放臉書。更奇特的是交通部長林佳龍，他反對勞動部春節期間要客運司機「十休一」的做法，但不是透過部會協調討論，也不是由交通部與各客運業者討論，而是在臉書上PO文反對十休一，主張七休一。

我們支持政府強化政策宣導，讓民眾更了解政府在做的事，但也實在看不出這些首長開直播對政策宣導的幫助，因為大部分首長既非網路原住民，甚至連網路移民都談不上，並無當「網紅」的條件，畫虎不成反類犬，對施政品質的提升毫無助益。重要政策還是需要事前精密的調查，經過專業的可行性與效益評估，加上相關部會討論協調。

蔡政府的網紅決策模式其實潛藏著很大的風險，甚至可能變成所謂的「尾巴搖狗」，造成民粹式的網路聲量帶領、主導政策走向。

而且，因為重度使用網路的族群結構、年齡層因素，讓網路聲量容易有偏差，甚至往往是最極端特定立場者在網路上的音量最高、最強，部會爭相當網紅，同時也接收並被網路聲量影響，最後評估政策的觀點易生偏差，不但施政品質可能下降，國家發展方向都可能偏差。

台灣的高教博士生政策既牽涉到人才外流又有少子化等問題，科技部靠每個月4萬元補助，只是掩蓋問題而未解決問題，這不是靠陳良基上直播裝萌談政策就能把一個錯誤政策變好政策。同樣地，蔡政府現在把過去施政品質低落、政策錯誤等造成的敗選歸因於政策宣導，而不願修改檢討政策，看經濟部的能源政策就知道了。要首長「接地氣、當網紅」，更是全然錯誤的認知，未來只會讓施政品質更差，錯誤政策更多，而選舉結果也只會更慘烈。蔡政府切勿一錯再錯了！

(中國時報)