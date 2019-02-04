不是民進黨說了算
中國時報
主筆室
什麼叫「表面民主、骨子獨裁」，行政院長蘇貞昌為大家做了一個示範！
經濟部在「以核養綠」公投通過後的能源政策檢討中仍堅持全面廢核，蘇貞昌說政府尊重公投結果，但核電的問題是因為過去政策錯誤，浪費那麼多錢、產生那麼多爭議；而且核廢料無處可去，廢核「沒有任何不尊重公投結果」。
公投曾是民進黨力推的「台灣價值」，認為是彰顯民主的最佳手段，但「以核養綠」公投的通過代表民眾支持使用核電，廢核不再是民進黨口中的「全民共識」，但民進黨卻不顧民意，依舊要在2025年全面廢核。最可笑的是，公投其實就是矯正蔡政府現行的錯誤政策，但蔡政府不願執行，蘇貞昌說成是因為「過去政策錯誤」，這代表在綠營心目中，「政策對錯由他決定」，公投結果與其喜好、認知相違，就是「政策錯誤」，蔡政府可以選擇不執行。政策對錯好壞，蔡政府說了算數。這不是獨裁，什麼才是獨裁？
蔡政府把焦點轉移到地方政府反對與核廢料無法處理的問題上，問題是：哪個地方政府支持在當地建火力電廠？蔡政府是否要比照其在核電政策中，對地方的「高度尊重」，把火力電廠都廢除？
核廢料的處理更不是問題，核電營運超過1甲子，全球有近500個核電機組在運作，核廢料早有妥當的處理方式。台灣的核廢料處理問題已經完全是個政治問題。
蘇貞昌最後說「大家一起做決定，就要一起來承擔」，但問題是，蔡政府的獨裁政策，憑什麼要民眾一起承擔？
(中國時報)
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