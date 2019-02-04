禿子頭上的月光 亮過太陽

2019年02月04日 04:10 中國時報 賴祥蔚

最近出現了不少力拱高雄市長韓國瑜選總統的呼聲，到底誰在力拱「韓總統」？其實主要的動力不是來自韓粉，而是來自朝野兩大黨：第一大黨是「討厭民進黨」，第二大黨是「放棄國民黨」。

「討厭民進黨」大家都熟悉，先前就是這股力量讓韓國瑜掀起韓流，於是高雄市長選舉豬羊變色，上演了逆轉勝的精彩大戲。民進黨自2018九合一敗選至今，雖然黨政系統立刻站穩腳步，不過完全看不出反省的跡象，不管是「口譯哥」事件、「總留」內閣或是不理「以核養綠」等公投結果，都繼續壯大了「討厭民進黨」的實力，因此期待韓流的心情繼續火熱。

至於「放棄國民黨」，也扮演了力拱韓總統的重要推手。國民黨內想要參選總統的重量級人物很多，連帶掀起了總統黨內初選遊戲規則的拉鋸戰。坦白講，看了反感，歹戲拖棚。

明明目前民調最高的是朱立倫，而帶領國民黨勝選有功的則是主席吳敦義，為什麼還有這麼多人期待韓國瑜？因為大家感受不到朱、吳等太陽散發出熱情。借用以前的軍人五大信念「主義、領袖、國家、責任、榮譽」，請問「太陽」的主義是什麼？要如何帶領台灣邁向未來？要怎麼面對兩岸關係？沒有清楚的訴求與理念，等於沒有主義，既然如此，何來領袖、國家？叫支持者怎麼會有責任與榮譽？這樣當然沒辦法帶起支持者的熱情，於是不如放棄這樣的國民黨。

韓國瑜在選前就旗幟鮮明地接受「九二共識」，高喊「貨出得去，人進得來，高雄發大財」，加上展現領袖氣度，於是才能凝聚民心。相較於此，欠缺熱情的國民黨太陽，光芒只怕還比不上禿子頭上反映的月亮，難怪不少選民寧可不要這些太陽，轉而期待后羿。

力拱選總統的聲音，對正在努力幫助高雄發大財的韓國瑜市長來說，絕對是不可承受之重。剛剛當選市長的韓國瑜，絕不可能現在就心有旁鶩去規畫參選總統，要怎麼利用這樣的期待，轉化為幫助高雄發大財的動力，這才是現階段的重點，也是韓市長的當務之急。

在此同時，藍營的太陽們也應該從這股力拱韓總統的呼聲之中，感受到選民的期待：提出足以打動選民的訴求，展現自己作為領袖的魅力，重現愛國的熱情，從而跟選民共同承擔責任與邁向榮譽。

力拱韓總統的呼聲，某種程度上展現的正是不滿朝野兩大黨政治領袖的民意。對韓國瑜選總統的期待與呼籲，雖然在眼下看起來稍嫌離奇，但如果藍綠政治領袖仍然不思振作、不接地氣，時勢造英雄、英雄造時勢，當支持度高漲、民意的黃袍加身，韓國瑜或許會被迫在當選高雄市長之後再創政治奇蹟！

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)