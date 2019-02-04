兩岸抗豬瘟 豬腦袋添亂

2019年02月04日 04:10 中國時報 李正修

在蔡政府聲聲呼喊後，對於非洲豬瘟疫情的近況，中國大陸總算有回應。大陸的「海峽兩岸農業交流協會」2日傳真疫情相關說明給主管機關為農委會的「農村發展基金會」，該基金會隨即將傳真函轉給農委會。

陸方傳真內容表示，「疫情已獲得控制，合計撲殺豬隻共95萬頭，1月新發疫情5起，減少76%，疫情發生勢頭進一步趨緩。」不過農委會質疑該數字的真實性，認為大陸官方並未向台灣及世界動物衛生組織報告實情，對防疫毫無幫助。

姑且不管大陸是否隱瞞疫情或是我方過度臆測，陸委會卻在此時添亂，除了提醒國人不要攜帶豬肉品入境外，還要求對岸「應依既有管道回覆我方詢問，非以『去政府化』做法，處理無涉政治的防疫問題」。

此時正是中國人最重視的農曆新年佳節，蔡政府宜正面看待陸方通報疫情的做法，尤其這段期間兩岸探親旅遊的民眾多，事先提醒兩岸人民小心防範豬瘟，本就是政府的責任。兩岸簽有《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，但國台辦日前表示，因為台方沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫情通報並不適用上述協議。如今陸方透過農村發展基金會通報，實屬善意，蔡政府又何必冷言冷語，徒增雙方的不快。

陸委會顯然想把整件事導向兩岸恢復官方接觸，但豬瘟疫情再怎麼說，最多是海協會與海基會互通訊息，也輪不到國台辦知會陸委會吧。陸委會批評陸方是以「去政府化」的做法處理無涉政治的防疫問題，但其實陸委會的說法才是把防疫「政治化」，無視對岸的善意和兩岸人民的食品安全。

雖然蔡英文的網路支持度近期因強硬回應大陸國家主席習近平的「習五條」而上升，但最新民調結果顯示，民眾對蔡總統兩岸政策的不滿意度仍高過滿意度。想要競選連任的蔡英文應該謙虛反省兩岸政策的可行性，而不是一邊放任內閣閣員對大陸惡言相向，連非主管兩岸關係的外交部長吳釗燮都頻頻以推特對大陸酸言酸語，另一邊卻一再要求陸方釋出善意。等到對方真有善意了，反而再來倒打人家一耙，難免讓對岸懷疑蔡政府的居心。

豬瘟疫情關係兩岸人民的福祉，應獲得兩岸官方的重視，避開政治爭議，盡快合作防疫。蔡政府若想藉此議題來偷渡政治接觸的計謀，不僅很容易被對岸看穿，也更無法挽回人民對其執政的信心了。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)