2019年02月04日 04:10 中國時報 柳金財

面對2020總統大選，為了創造議題，民進黨主席卓榮泰日前說不排除今年9月公布「新決議文」，以與社會進行大對話。民進黨這項「新決議文」和蔡總統的「維持現狀」政策會有什麼差異，引起關注。

民進黨的新決議文牽涉到方向的問題，究竟是蔡總統「維持現狀」主張的進一步固化，或是台獨激進路線的揚升。另外，民進黨內的「一黨綱兩決議文」是矛盾對立的台灣主權論述，目前民進黨是奉行《台灣前途決議文》，承認中華民國。新決議文有可能整合上述相矛盾的綱領性文件？或者是直接以「新決議文」效力優於前法作解釋，這也須要處理。

民進黨內的務實派多次主張將「維持現狀」納入新決議文，但在全國黨員代表大會提案時，屢遭激進派另提「撤廢中華民國案」掣肘；儘管務實派也倡議修改或廢除《公投台獨黨綱》，並視此為「歷史文獻」，然而都功敗垂成。

外界擔心新決議文可能將對陸強硬路線納入其中，激進派更是摩拳擦掌以待。日前蔡總統的新年談話加上重磅回擊大陸國家主席習近平的「習五條」，不僅否定九二共識、一國兩制，並且採取「聯美抗中」戰略，成為美國印太戰略「軟圍堵」大陸的「馬前卒」，在蔡英文對黨務仍有實質影響力的情況下，新決議文不太可能走溫和的兩岸路線。

不過蔡英文儘管否認九二共識、一國兩制，但她任內並無「兩國論」入憲、獨立公投、變更國號等法理台獨的作法，因此也不可能出台法理台獨或正常國家路線的新決議文。而且黨內既有《公投台獨黨綱》宣稱公投建國、《正常國家決議文》提出正名制憲，兩者皆屬「法理台獨」，也就無須再提此類的新決議文了。

卓榮泰拋出新決議文的主要動機，應是要幫助蔡英文在總統大選中取得兩岸路線的話語權，這與陳水扁競選2000年總統前，黨內在1999年通過《台灣前途決議文》具有異曲同工之效。因此這次的新決議文可能是強化「維持現狀」的政策，強調「中華民國台灣化」的實體化，將反對一國兩制、不接受九二共識作為「台灣共識」的重要組成。

然而民進黨研議新決議文的「潘朵拉盒子」一旦打開，各方人馬都會躍躍欲試。黨內務實派曾多次支持蔡英文欲將其「維持現狀」主張納入黨綱或成立新決議文都未成功，在獨派四大老已公開要求蔡英文不要競選連任的情況下，雙方已撕破臉，若卓主席欲支持蔡英文的新決議文能闖關成功嗎？若無法將「維持現狀」納入新決議文，又如何令中間選民相信她未來不會走向激進的「法理台獨」路線呢？而一旦新決議文踰越大陸對台政策的「紅線」，更將引發兩岸的衝突，豈能不慎哉。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)