想發財想瘋 男丟偽鈔搶刮刮樂

2019年02月04日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

刮刮樂大盜吳姓嫌犯3日下午在雲林落網，身上還被起出12萬5000元現金。（柯宗緯翻攝）

刮刮樂大盜落網！家住嘉義的吳姓男子曾在高雄左營果貿社區彩券行刮中百萬，卻沉迷賭博敗光光，2日深夜特地騎車回到「寶地」行搶，得手價值32萬餘元刮刮樂，一路「飆」向北方，不到1天騎了近400公里，3日於雲林落網，全案依搶奪罪送辦。

警方表示，39歲吳男是嘉義人，曾租屋在左營地區，去年春節期間，他光顧這次被搶的彩券行，幸運刮中2000元刮刮樂，獲得二獎百萬彩金，扣除稅額實領80萬元，孰料隔日玩賓果輸光，還欠了一屁股債。

店家失戒心 損失逾32萬

2日深夜11時40分許，受害店家已打烊，吳男猛敲門，硬要買2000元刮刮樂3本，店家見他是熟客，拿出9本任他挑，他卻拿一袋裝滿偽鈔的紅包袋放桌上，趁女店員忙於算帳沒有戒心，搜刮9本2000元刮刮樂共計162張、總價32.4萬後，騎車揚長逃逸。

警方表示，吳男前晚三度徘徊店家，頭兩次在店內串門子，假裝研究明牌，遇到巡邏員警，他還故作鎮定噓寒問暖打氣，當時人多也不好下手，最後趁店家打烊，再折返行搶。

犯案後，吳男連夜騎車回嘉義，沿路把2本刮刮樂變賣、1本送人，部分刮中獎，已到北港、朴子地區彩券行兌現，部分沒刮中的則丟排水溝。

警方查出機車是吳男前妻所有，調閱監視器以車追人，3日下午3時30分許，在雲林縣口湖鄉省道將人攔下，機車置物箱起出34張刮刮樂，其中4張已刮過，身上還有「發橫財」得來的12萬5000元現金。

變髮躲查緝 仍難逃法網

警方調查，有詐欺、竊盜等多項前科的吳男是慣犯，1月20日於嘉義1家彩券行行騙，跟常光顧的店家誆稱要拿刮刮樂回家給老婆挑選，未料搶走4本價值逾14萬的刮刮樂，老闆昨看新聞發現他又搶彩券行簡直氣炸了，直呼「很可惡」。

吳男落網後坦承犯行，辯稱過年急需用錢，加上前妻討錢，逼不得已才作案。警方也發現他本來後腦勺有頭髮，為躲避查緝「變髮圖強」理成平頭，更千里迢迢騎車「遠征」高雄搶劫，笑說「難不成真想在高雄發大財？」

(中國時報)