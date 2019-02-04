你有去洗車喔 警破分屍魔心防

2019年02月04日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

「你有去洗車喔！」台南市警方偵辦姐弟戀殺人分屍案，過程中多次與30歲凶嫌吳茂騰周旋，但對方十分冷靜，一再強調「早已跟死者分手」，否認涉案，直到警方掌握他開著死者的座車去洗車的事證後，一句話突破他的心防，讓吳嫌不得不俯首認罪。

南市警一分局24日接獲被害人張女的兒子報案，指母親已失蹤12天，警方清查張女平日交往關係與工作情況，也同步查訪張女男友吳茂騰，有鑑於張女戶籍地在台南市關廟區，還通報轄區歸仁警分局協尋。但吳嫌面對警方查訪，始終氣定神閒，談吐慢條斯理，態度異常冷靜，反而令警方起疑。

歸仁警分局防治組長張世儒說，吳嫌得知同居女友失蹤卻不顯焦急，他直覺吳嫌早知人死掉了，警方對吳嫌訪查筆錄進行1個多小時，吳始終面不改色，眼睛還直視員警，對於「死了」、「被殺了」等問題，眼神完全沒有閃躲，吳嫌異常的冷靜，反而讓警方直覺吳嫌不單純，擔心張女恐怕早已凶多吉少。

警方蒐集張女出入境、車籍ETC及停車場紀錄等資料，比對吳嫌說詞，發現吳一直在說謊，他辯稱住在老家，但吳母卻向警方供稱「兒子1年多沒回來」；此外，吳還推說不清楚死者的汽車去處，但警方調閱監視器畫面，卻發現吳曾駕駛張女的汽車，因此認定他涉嫌重大。

不過，警方當下並沒有打草驚蛇，待吳嫌離去後，將調查結果通報警一分局。一分局繼續清查轄內的洗車場，進一步發現吳曾於1月16日開著張女的汽車去洗車，根本不是「早已跟死者分手」，立即報請檢察官拘提。

警方將吳嫌帶上警車後，問他「人是不是被你殺了」，他起初還否認涉案，直到警方接著說出「你有去洗車喔！」，吳嫌聞言臉色大變，才坦承殺人。

(中國時報)