肢解又滅跡 恐怖情人就怕露餡
恐怖情人吳茂騰勒斃張姓女友，還在同居的大樓浴室將張女肢解成7大塊。儘管他曾陪伴女友屍體長達10個小時，但警方將他帶回現場模擬及重新鑑識時，卻發現屋內非常乾淨，用來分屍的浴室幾乎沒有血跡；吳嫌見事跡敗露，才供認曾購買清潔劑清洗，企圖消滅罪證。
吳茂騰購買清潔劑的賣場監視畫面3日曝光，從畫面中可以看出，吳嫌1月8日晚間勒斃張女後，至少伴屍10個小時以上，才於隔天上午9時許，戴著白色安全帽與白色口罩，從2人的同居住處，騎機車前往附近的大賣場。 吳嫌抵達後，仍戴著安全帽與口罩進入大賣場，購買分屍後用來裝屍塊的塑膠袋與4罐清潔劑，接著又折返住處整理屋內的陳設，還一再清洗浴室，生怕殺人分屍的犯行曝光。
警方指出，吳茂騰外表斯文，給人陽光大男孩感覺，實在很難想像竟然如此心狠手辣；尤其，他在殺人後，居然還能冷靜滅證，更是令人不寒而慄。但儘管他曾經多次清洗命案現場，但科學鑑識依然驗出血跡反應，讓他難逃法律制裁。
(中國時報)
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