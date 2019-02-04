疑電暖爐竄火 獨居老翁成焦屍
高雄內門溝坪五指山區工寮2日晚間發現1具焦屍，警消勘查研判疑是電暖爐起火，加上靠近電動捲門，造成獨居的65歲高姓老翁來不及逃生。令人鼻酸的是，高翁胞兄還是經山友告知後，才發現弟弟命喪火窟。
警方表示，47歲方姓女山友2日晚間6時許，沿著內門區溝坪五指山區爬山，途經認識的「高叔叔」所住的鐵皮屋，因大鐵門緊閉，但外觀卻似乎遭遇過祝融，心裡一驚，立即下山將所見告訴「高叔叔」的胞兄。
70歲高兄得知消息後，趕緊上山前往弟弟居住的鐵皮屋查看，由於現場與方女所見相同，於是向旗山警分局溝坪派出所報案，警方受理後通報消防隊前往，但現場無火勢、無餘溫，四周門窗緊閉，從窗戶查看，才發現有具焦屍。
警方透露，死者高翁從事裱褙工作，長期獨居內門溝坪五指山區的鐵皮屋，家人則住在高雄市區，高翁沒有工作時，才會下山到市區探望家人。家屬表示，高翁上次從市區回去內門已是上月29日。
橋頭地檢署檢察官3日上午率法醫、警消前往現場勘查，初步研判為電暖爐起火釀災，由於起火點靠近電動捲門，可能因此造成高翁逃生不及，家屬對於檢方勘驗結果暫無意見。確切起火原因，檢察官仍指揮警、消調查，檢方也將擇日解剖複驗，以確認高翁真正死因。
(中國時報)
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