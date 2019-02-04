賭博網站被抄 靠正妹頭貼攬會員

2019年02月04日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

27歲盧姓男子涉架設賭博網站，日前被警方兵分多路抄獲，警方查出，盧男網站的註冊會員多達500人，帶班幹部以美女照為大頭貼，在各聊天室、社群以「網路賺錢」等名目招攬宅男加入會員，自去年10月營運迄今才4個月，賭金已破2.5億元，不法獲利粗估4770餘萬元。

鹽埕警分局偵查隊1日在前金、三民、鳳山、鼓山、苓雅等區兵分7路收網，於前金區大樓6樓破門抄獲簽賭機房，逮捕帶班幹部、組員共8男1女，隨後通知盧姓主嫌到案。警方蒐證期間發現嫌犯都是8年級生，出入都以百萬名車代步。

警方調查，盧男底下「業務推廣部」汪姓、沈姓幹部，帶領秦姓、周姓組員，以各種高顏值美女大頭貼設立臉書、IG帳號，再於各聊天室、臉書社群，張貼「網賺好康」、「兼職打工」等訊息，色誘、利誘男網友註冊。

賭博網站並以第三方支付的點數為賭金，每次需儲值1000元點數才能下注，嫌犯每月底薪約2萬6000元，每月需至少招攬10名會員註冊，每多拉1人就多100元，會員如單筆儲值10萬、30萬、50萬，可抽成3％、5％、7％。

警方調查，盧男的賭博網站分工細膩，還成立「客服部」專門遊說可能上勾的網友，業績不好的組員，也有「輔導部」專人輔導，屋內另供奉狐仙、金雞母等。盧男到案後，否認是賭博網站幕後操盤者，警方訊後依賭博罪送辦。

(中國時報)