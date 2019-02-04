梁靜茹丟下兒子海底煲愛
梁靜茹（右）和老公趙元同在海底餐廳品嘗浪漫大餐。
梁靜茹日前和老公趙元同赴馬爾地夫度假五天四夜，慶祝結婚9周年，夫妻倆沒帶4歲兒子趙奕晨同行，難得享受2人世界。梁靜茹在無敵海景前穿上比基尼大秀好身材，並偕同老公在芙拉瓦麗島的5.8海底餐廳品嘗浪漫大餐，一覽絕美風景；對於婚姻生活一路以來的酸甜苦辣，梁靜茹感性表示：「過去是互相支持彼此，未來也會是這樣的互相。」
梁靜如許願：「希望每年可以來馬爾地夫一次，因為實在太喜歡，上次是10年前來的，當時我們2人還談戀愛時！因為這兒零汙染的海，純淨舒服，可以洗滌我們疲憊的身心靈。」希望和老公各自忙錄工作之餘，能抽出時間安排假期好好安靜一下，「一起Spa 、一起浮潛、早上花2個小時慢慢吃早餐，吹海風聊天。」增進夫妻感情；追問她和老公有無互送禮物慶祝？她笑回：「沒有送禮物，不流行啦！」
5月推出新專輯
農曆新年將至，對於金豬年工作規畫，梁靜茹表示年後將繼續投入新專輯製作，她透過經紀人表示：「預計4、5月推出，目前（新歌）已都在後製的階段了，自己也非常的期待。」被問到今年有沒有計畫和老公再拚一胎？她開玩笑表示「生一打」！
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。