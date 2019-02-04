梁靜茹丟下兒子海底煲愛

2019年02月04日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

梁靜茹（右）和老公趙元同在海底餐廳品嘗浪漫大餐。

梁靜茹日前和老公趙元同赴馬爾地夫度假五天四夜，慶祝結婚9周年，夫妻倆沒帶4歲兒子趙奕晨同行，難得享受2人世界。梁靜茹在無敵海景前穿上比基尼大秀好身材，並偕同老公在芙拉瓦麗島的5.8海底餐廳品嘗浪漫大餐，一覽絕美風景；對於婚姻生活一路以來的酸甜苦辣，梁靜茹感性表示：「過去是互相支持彼此，未來也會是這樣的互相。」

梁靜如許願：「希望每年可以來馬爾地夫一次，因為實在太喜歡，上次是10年前來的，當時我們2人還談戀愛時！因為這兒零汙染的海，純淨舒服，可以洗滌我們疲憊的身心靈。」希望和老公各自忙錄工作之餘，能抽出時間安排假期好好安靜一下，「一起Spa 、一起浮潛、早上花2個小時慢慢吃早餐，吹海風聊天。」增進夫妻感情；追問她和老公有無互送禮物慶祝？她笑回：「沒有送禮物，不流行啦！」

5月推出新專輯

農曆新年將至，對於金豬年工作規畫，梁靜茹表示年後將繼續投入新專輯製作，她透過經紀人表示：「預計4、5月推出，目前（新歌）已都在後製的階段了，自己也非常的期待。」被問到今年有沒有計畫和老公再拚一胎？她開玩笑表示「生一打」！

(中國時報)