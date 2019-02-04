2019年02月04日 04:10 中國時報 尤嬿妮 ）

莫文蔚日前特地穿得一身喜氣，手拿「金豬獻吉」春聯，以及象徵「旺來」的鳳梨、財運滾滾的金元寶拍攝賀歲照片，祝歌迷朋友新年快樂、行大運。她經常為工作家人，倫敦、香港兩邊跑，每年春節一定回香港吃團圓飯，還廣邀新舊任的工作夥伴，包括演唱會團隊、唱片及經紀公司同仁等聚餐，趁此機會好好聯絡感情。

完成與工作夥伴及家人團聚的任務後，莫文蔚將飛往歐洲，放自己長假與老公甜蜜共享兩人世界；回顧去年，莫文蔚自覺是精彩絕倫的一年，她衷心祝福大家有個平安健康、幸福快樂的豬年，同時感謝多年來一路相伴的歌迷朋友，不離不棄的支持與鼓勵，「很開心與各位一起走過上半場及中場，接下來，我們一起期盼下半場的再次相遇，祝大家新年快樂，萬事如意！」

(中國時報)