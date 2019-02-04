玖壹壹和阿達《搏感情》

2019年02月04日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

玖壹壹最近為新專輯《搏感情》勤跑宣傳，日前不但上好友阿達主持的狼谷競技台《Game什麼東西》錄影，還在臉書粉絲團開起直播，阿達為了感謝他們在節目中演短劇、玩遊戲，感動到拿出「高鐵頭靠巾」當作謝禮，讓玖壹壹團員當場大傻眼。

阿達解釋：「你們接下來跑簽唱會、搭高鐵，靠到就會發大財！」沒想到團員健志卻把頭靠巾當圍兜兜說：「吃便當可以用，吃完油油的還可以擦嘴巴，換個面繼續靠在頭上，一巾3用！」

直播時有網友要求玖壹壹開口獻唱〈富末代〉，原本是熱鬧旋律的歌曲，卻在洋蔥清唱瞬間變得有點抒情，阿達見狀馬上來段Beatbox支援，等到洋蔥唱完之後，健志再加碼Rap，正當大家陶醉在其中的時候，阿達因為氣不足咳了出來，讓一旁的健志大虧：「算了，你太累了！」一語說完引發全場人大笑。

(中國時報)