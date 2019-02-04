喬幼除夕開唱團圓飯中午吃

2019年02月04日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

喬幼從購物專家轉型成台語歌手，連續4年除夕都在武德宮演出，陪信眾迎財神發紅包，她今年更一路唱到元宵後，春節期間已接10場活動，她說：「感謝財神爺的眷顧，連續4年都能在除夕開唱，因此我家的除夕團圓都在中午提早過！」她初四演出結束後，將直奔台北小巨蛋欣賞費玉清（小哥）的告別演唱會，她透露多年前曾接到小哥來電讚賞，至今難以相信。

喬幼10歲開始參加歌唱比賽，後來陰錯陽差走入購物行銷，8年締造5億元銷售佳績，有南台灣購物台天后美譽。她回憶多年前某次節目空檔，接到一通未顯示號碼的來電，起初對方僅表明是同行，看到她在節目中說唱逗趣地與觀眾互動，特地致電讚賞，未料講到一半，小哥忍不住公開身分，讓喬幼又驚又喜。

她說：「當下真是驚慌失措，受寵若驚，還小心地再次確認並頻頻問小哥『你在台灣嗎』，這通十多分鐘的聊天，讓我在歌唱路上，更加堅持走到今天。」

(中國時報)