迪麗熱巴能吃會煮受封胖迪

2019年02月04日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

迪麗熱巴與周渝民（仔仔）主演《烈火如歌》，正在中天綜合台熱播中，仔仔在劇中飾演銀雪公子，為了讓迪麗熱巴飾演的女主角一角可以自力更生，在戲裡開了一間燒餅鋪，讓她可以學做燒餅，沒想到做出來的餅不僅酥脆又好吃，也廣受歡迎。其實迪麗熱巴不但戲裡會做餅，私下的她更是個擅長做菜的高手，平常很喜歡下廚，不只做菜給爸媽吃，也會做給劇組人員吃。

談到拿手菜，她表示：「我的拿手菜有包子、餃子、餛飩、湯飯、抓飯、拉麵、肉醬義大利麵、滑蛋牛肉飯。」但因這幾年工作量大增、拍戲拍不停，根本沒有時間下廚。所以在拍戲期間，一有機會她就會大展廚藝，「在劇組做過很多次菜，做太多的話，就會分給劇組工作人員吃，沒想到大家都說好吃，只是不知道是不是太客氣。」

迪麗熱巴過去曾被爆料「非常貪吃」，驚人食量被粉絲稱為「胖迪」，被問到如果不當演員，想做什麼樣的職業？她的回答竟然也是跟「吃的」有關，她說：「我很想學做麵包，當一個西點師傅，如果可以在戲裡演一個西點師傅的角色，應該也會很不錯。」

(中國時報)