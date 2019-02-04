梁修身變學霸2年拿EMBA碩士

2019年02月04日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

梁修身秀出政大EMBA畢業證書，正式成為學霸。（粘耿豪攝）

歐漢聲（左）直接在片場幫梁修身剃頭。

資深導演梁修身新年喜事不斷，除了主演的賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》1日上映，還領先所有同學，成為政大EMBA全班第一位畢業的資優生，他約10天前親手拿到畢業證書，取得碩士學位僅花了2年時間，認真地說：「我現在是碩士，全家學歷最高的，是梁家的驕傲！」

剛過71歲生日的梁修身，會念碩士的原因得追溯到50多年前，那時他就讀屏東高中，年輕血氣方剛總看別人不順眼，到大學聯考時，班上所有同學都要搭車到台南考場應試，他從屏東到台南的路上，竟一路和左營、鳳山、岡山等地的眷村子弟結仇。

大學聯考打架落榜

梁修身高中好鬥，更在大考前和台南本地的學生起衝突，先動手打人的他深陷敵營，考試當天對方就撂了不少人來圍堵，他說：「被尋仇只能先跑，結果6科少考2科，什麼學校都考不上。」回想起來還真不知道自己是來考試還是鬧事的。

回到家後，梁修身每天守著郵差攔截成績單，事隔多年也忘記當時用什麼理由欺騙父母，而今取得碩士學位，從高中學歷兩級跳，「我們高中同學有蘇貞昌台大畢業，還有前行政院祕書長簡太郎政大畢業，現在我跟上了，鼓勵年輕人不要老說沒時間，追女生都有時間，開卷有益是真的。」

歐漢聲剪下第一刀

梁修身曾演活許多英雄烈士，被稱作「民族英雄」，這次一改形象化身劫匪和出獄的更生人，導演謝念祖請他為戲落髮，剪髮儀式在片場完成，並由電影男主角歐漢聲剪下第一刀。

(中國時報)