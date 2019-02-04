梁修身首演歹徒立馬被KO

2019年02月04日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

梁修身在電影《瘋狂電視台瘋電影》有場全片高潮的劫持戲，光那一場戲他就受了3次傷，第一次是拉槍機，結果槍機回彈把他的手給夾瘀青，且劇組請來整隊真正的特勤組當臨演，其中一位戴著夜視鏡的特勤人員要把他架走，但沒算好距離，衝過來時夜視鏡頂到梁的人中，瞬間見血。

止完血後梁修身繼續拍，結果又被同位特勤人員擒抱在地，力道太強撞傷膝蓋，當下痛到哀號不止。他以往總是帶著正義形象演刀槍不入的英雄，第一次演歹徒就深刻體會到兩者的差距，立即體會到被KO的滋味。

該片探討電視對人們的影響，身為資深電視人，梁修身表示兒子梁赫群從小耳濡目染，成為電視兒童，「後來他長大入行，我帶他出國工作，不管是在澳門、大陸的飯店，他都會開電視看通宵，當成做功課。」結果隔天上工，梁赫群就累到拿著收音麥睡著。

(中國時報)