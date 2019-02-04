吳皓昇硬邦邦飆舞閃到腰
吳皓昇日前錄《民視第一發發發》除夕特別節目，在節目中大跳印度寶萊舞，45歲的他自爆剛出道時雖是綠光劇團一員，當時基本的芭蕾、現代舞都要會，但已有13、4年沒跳舞，筋骨都已硬邦邦，怕演出時跟不上節奏，演出前勤練3次，沒想到第2次練習時，不小心閃到腰，隔天拍《大時代》還痛到不能動。
吳皓昇去年2月與文汶結婚，婚後老婆全心投入化妝品的生產研發工作，夫妻倆忙到連「做人計畫」的時間都沒有。老婆還因工作太忙，2個多月前顏面神經肌肉一直跳，嚇得他趕緊帶老婆求問中西醫，除了針灸、吃中藥外，也到台北醫大附設醫院做斷層掃描，醫生檢查出來說是因為太累、壓力與熬夜造成，中醫生則說是「外表中風」，才會導致眼皮一直跳，讓他緊張到只能頻勸老婆不要這麼忙。
他說，老婆研發保養品事業，雖有請員工幫忙，但她就是不放心，凡事都自己來，才會累壞自己，不僅白天在公司忙，回家還要忙研發，「忙碌時間不會減低，還會愈來愈忙。」
家像化學工廠
家裡擺滿各式研發原料，「搞得家裡好像化學工廠」！被問到是否會叫老婆先凍卵，他幽默說：「有時間凍卵乾脆直接生一個就好了。」
(中國時報)
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