特蕾沙廣告帶財6位數暢旺豬年
歌壇新人特蕾沙（TERESA），豬年未到氣勢當紅，日前獲廠商青睞，接下電玩《傳說對決》廣告、賺進6位數紅包；她開心地說：「很高興能參與這次廣告拍攝，飾演的角色是努力倡導平權的大學生。」廣告腳本以身邊時事及故事為主，預計在年後上檔，她表示：「希望能透過幾十秒的廣告撫慰一點人心，今年大家都辛苦了！新的一年我們繼續努力。」
她剛從日本工作返台，「這次去日本工作，雖然天氣陽光很不錯，不過穿著無袖在室外吹風還是冷到非常折磨。」為了美美上鏡只能咬緊牙根撐著，拍攝完才發現自己冷到牙齒咬破舌根好幾個洞，讓經紀團隊相當緊張，是否造成困擾，她幽默回「後面幾天吃東西都好痛苦」！
春節期間她將回新竹老家與家人團圓，自認廚藝不佳、僅會泡麵、水餃等簡單料理，自嘲：「年菜太有難度了，除夕夜料理還是交給專業的來，我還是在旁邊幫忙端菜就好了。」除了包紅包孝敬爸媽，過年是否小賭怡情？她婉拒說：「覺得自己好像沒什麼偏財運所以不太賭的，在旁邊加油打氣等分紅就好。」一家人計畫上山露營走春。
(中國時報)
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