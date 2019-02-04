Girl愛女生2月號精選－蔡祥部落煙火勝過台北101

2019年02月04日 04:10 中國時報 報導蕭雅玲 造型伊林娛樂 服裝提供mia mia

蔡祥坦言不工作時其實很邋遢。（石智中攝）

蔡祥爸爸是南投賽德克原住民，媽媽是漢人，從小最開心的就是每年都會過2次新年，元旦在部落族裡慶祝，大家聚在一起歡樂放鞭炮，是她過年最期待的事，農曆年則到外公家吃傳統年夜飯，一路從除夕夜吃到年初一，讓她覺得最有趣。但過年最可怕的印象就是家中永遠有吃不完的滷肉，「媽媽每年都會煮一鍋滷肉，怎麼吃都吃不完，吃到年初三都膩了。」她每次都跟媽媽說煮少一點，但外公就是氣派，明明家裡沒很多人，令她不解為何要煮這麼多滷肉！

相較於在外公家吃滷肉，蔡祥坦言在南投部落過年反而比較有趣，因為原住民生性熱情、愛熱鬧，每到過年同學、朋友都說要去參加台北101跨年晚會看煙火，但她卻覺得台北101煙火沒什麼，反而喜歡留在家裡過年！她表示，在南投部落裡，煙火是從耶誕節一路放到過完年，「大家都把錢拿去買煙火，每次一放就是20分鐘、半小時，族裡的人聚集在我家前面學校的操場，比賽看誰的煙火放得最久。」

放沖天炮嚇到媽

蔡祥無聊時還會在住家後院放起沖天炮，鞭炮「砰砰砰」作響，常常嚇到媽媽，大罵「死小孩！到底要不要睡覺。」媽媽甚至規定她不能再玩沖天炮，但蔡祥完全不理會，甚至爸爸還背著媽媽帶她到雜貨店，買一大串沖天炮回家放。她自豪說自己放沖天炮時特別帥，不像大部分女生都害怕，她還喜歡直接拿著沖天炮，在手上點燃，連部落男生都佩服她大膽。

做頭髮一周不洗

除了放鞭炮與吃不完的滷肉外，蔡祥自曝小時候其實很三八，每到過年就會拜託媽媽帶她去髮廊，「做很漂亮的頭髮，弄個大人頭，當時就會覺得我很漂亮，而且一個星期都不洗頭髮！」然後穿著新衣到處去拜年，雖然紅包拿得並不多，卻留下滿滿歡愉的回憶。

去年農曆年初一因為有工作，蔡祥留在台北無法跟家人過年，面對街上空蕩蕩到處都沒人、商店也沒開，頓時覺得自己很可憐，但她還是準備了年夜飯，與飼養的貓狗一起過節，在接近午夜時，開視訊與家人拜年，感受不一樣的年節氣氛。精采內容全文請見2月出刊的《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)