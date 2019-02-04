池端玲名夢多 過年當財神

2019年02月04日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

小百合（左）新年盼增進演藝功力，夢多則目標鎖定金鐘奪獎。

大久保麻梨子成了台灣媳婦，每至春節便深感與台之緣。

在台打拚的田中千繪、池端玲名、大久保麻里子、瀨上剛、小百合和夢多等幾位日籍藝人們，應景地各自分享對春節的印象與台灣生活趣事，並效仿日本每年慣例「今年的漢字」，以一個字來回顧一年來的生活與展望到來的新年。

田中千繪來台滿13年，「第一次過農曆年是剛結束學生生活那年，台灣朋友邀我到他埔里阿公阿嬤家，吃年夜飯、拿紅包、放煙火、打麻將等都是第1次，回台北就被選上《海角七號》女主角，特別難忘。」去年她演出《高塔公主》，「感謝製作單位讓我參與很棒的戲！願新年繼續留下好作品，生活、表演和內在更豐富。」

大久保挑戰舞台劇

池端玲名來台發展4年，雙語能力驚豔眾人，她剛拍完千葉雄大主演日劇《來到少女雜誌的編輯君》，台日兩地跑，提到紅包頗有感觸，笑說：「我的身分是要給大家紅包的，所以在台灣我從沒拿過紅包！」

大久保麻里子2011年8月來台，2016年底與圈外男友閃婚，晉身台灣媳婦。她回顧：「第一次在台灣過年時好孤單，那時的工作夥伴劉以豪熱情邀我去他家，我還差點卻步，劉媽媽對我說：把這當妳的台灣老家吧！讓我好感動。我每年都去拜年，今年也不例外。」她3月首次在台挑戰同黨劇團舞台劇《時光の手箱：我的阿爸與卡桑》，中日語雙聲演出、戲分吃重，「台灣舞台劇排練彈性好大！到時家人都會從日本飛來看。」

國興衛視《國興日本歌唱王》由夢多與小百合主持、瀨上剛任評委主席，在台奮鬥已33年半的瀨上剛，一語道破台日新年樂趣：「日本新年照吃三餐配電視，台灣新年陪老婆回娘家兼司機。」他回憶：「30年前台灣過年放鞭炮情景真不得了！小時候拿紅包買模型，20年後成為台灣女婿，岳母給的2萬紅包買了冰箱。」

夢多盼摘下金鐘獎

去年才來台發展的小百合，其實大學時就以交換學生身分來台留學，中文流利且帶有親切感台灣腔。在台過的第1個春節，她完成環島1周找各縣市朋友的壯舉，對放鞭炮印象深刻，「台灣人若無其事，我卻以為發生槍戰！」

夢多曾盡孝給在宮崎的媽媽10萬日幣（約3萬台幣）大紅包，卻煩惱「我台灣朋友都有好多小孩，紅包支出很可觀啊！」他經營的章魚燒店3月將進駐台南，身兼老闆身分的他選了「忍」字概括一年，「懂得忍、冷靜思考，是我目前最大課題。」新年希望是得金鐘獎。

(中國時報)