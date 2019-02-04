卡卡登奧斯卡再現《巨星》丰采

2019年02月04日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

第91屆奧斯卡頒獎典禮日前傳出5首入圍最佳原創歌曲獎項的作品只有2首有機會上台表演，分別為《一個巨星的誕生》的〈Shallow〉與《黑豹》的〈All The Stars〉，消息一出引發外界撻伐，認為此舉根本「大小眼」。昨影藝學院在官方推特上公開表示，確定女神卡卡（Lady Gaga）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）會在典禮上演出，其他作品也都有表演機會。

在《愛·滿人間》從頭唱到尾的知名作曲家林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）曾在推特上抨擊：「我第一次熬夜看奧斯卡是因為《小美人魚》，因為歌曲在典禮上演出。如果（新聞）是真的，那非常令人失望。」影藝學院驚覺事態嚴重，重新進行節目安排，《愛·滿人間》的〈The Place Where Lost Things Go〉會有神祕嘉賓演出；《RBG：不恐龍大法官》的〈I'll Fight〉依舊由原唱珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）演唱。

拉馬爾尚未確認參演

《西部老巴的故事》的〈When A Cowboy Trades His Spurs For Wings〉由吉蓮沃爾奇（Gillian Welch）與大衛羅林斯（David Rawlings）獻唱。唯一尚未確認是否參演的反倒是肯德里克拉馬爾（Kendrick Lamar）與師妹SZA合唱的〈All The Stars〉。美國導演工會獎於台灣時間2日舉行頒獎典禮，布萊德利庫柏在紅毯上談到此事：「我從未想過會在電影中唱歌，更不用說是在奧斯卡頒獎典禮上了。」

(中國時報)