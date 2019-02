卡卡登奧斯卡再現《巨星》丰采

2019年02月04日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

第91屆奧斯卡頒獎典禮日前傳出5首入圍最佳原創歌曲獎項的作品只有2首有機會上台表演,分別為《一個巨星的誕生》的〈Shallow〉與《黑豹》的〈All The Stars〉,消息一出引發外界撻伐,認為此舉根本「大小眼」。昨影藝學院在官方推特上公開表示,確定女神卡卡(Lady Gaga)與布萊德利庫柏(Bradley Cooper)會在典禮上演出,其他作品也都有表演機會。

在《愛·滿人間》從頭唱到尾的知名作曲家林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)曾在推特上抨擊:「我第一次熬夜看奧斯卡是因為《小美人魚》,因為歌曲在典禮上演出。如果(新聞)是真的,那非常令人失望。」影藝學院驚覺事態嚴重,重新進行節目安排,《愛·滿人間》的〈The Place Where Lost Things Go〉會有神祕嘉賓演出;《RBG:不恐龍大法官》的〈I'll Fight〉依舊由原唱珍妮佛哈德森(Jennifer Hudson)演唱。

拉馬爾尚未確認參演

《西部老巴的故事》的〈When A Cowboy Trades His Spurs For Wings〉由吉蓮沃爾奇(Gillian Welch)與大衛羅林斯(David Rawlings)獻唱。唯一尚未確認是否參演的反倒是肯德里克拉馬爾(Kendrick Lamar)與師妹SZA合唱的〈All The Stars〉。美國導演工會獎於台灣時間2日舉行頒獎典禮,布萊德利庫柏在紅毯上談到此事:「我從未想過會在電影中唱歌,更不用說是在奧斯卡頒獎典禮上了。」

(中國時報)