荷姆斯從苦難淬鍊喜感

2019年02月04日 04:10 中國時報 潘鈺楨 （洛杉磯連線） 報導（洛杉磯連線）

彼特荷姆斯（左）以自身故事為藍本，創作出笑淚交織的影集。（HBO提供）

由喜劇演員彼特荷姆斯（Pete Holmes）創作並領銜主演的HBO影集《魯蛇日記》進入第3季，影集以彼特身為喜劇演員的經歷作為腳本，揭露脫口秀演員在螢光幕後不為人知的一面。

彼特自製自演，認為這個角色最好笑的地方在於從一開始的魯蛇，到後來以為自己小有成就，「其實他一點都不酷，但偏偏他自認很酷，是最好笑的地方。」他透露他的喜劇靈感來自觀察以及跟有趣的人相處，「一起工作，看他們身上發生的瘋狂事，或是探問他們的人生故事。有時候經歷的是苦難與困難，卻又造就出喜劇人生。」

當爸生活變刺激

他認為這部影集能夠拍到第3季，是因為具有相當的正面意義，「希望大家喜歡這部戲，能夠因此當個好人。世界有太多黑暗與骯髒，尤其是現在，男主角總是試著正面思考，即便感到難過沮喪，也能找到正能量，實現自己的願望。」

彼特也在拍攝影集期間實現了「當父母」的願望，不久前才迎來第一個寶寶的他，笑認現在的生活很刺激，必須分出更多時間做好父親角色，那麼影集會不會繼續拍下去？他笑說：「我當然希望還有第4季，但誰知道之後的事呢？」

本季故事敘述彼特歷經為期2個月的大學喜劇之旅後，再次回到紐約，同時也對自己的搞笑能力有了更深的信心。彼特不再是那個在沙發上崩潰的魯蛇，但即便有所改善，卻仍不代表他是業界翹楚。

《魯蛇日記》第3季共8集，每周一上午11點於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)