荷姆斯脫魯身家9100萬

2019年02月04日 04:10 中國時報 潘鈺楨 （洛杉磯連線） 報導（洛杉磯連線）

喜劇演員彼特荷姆斯（Pete Holmes）以自身故事拍出影集《魯蛇日記》，正在宣傳第3季的他，也推出了他的第2個脫口秀節目《Pete Holmes: Dirty Clean》，更與妻子迎來第一個小孩。劇中的彼特還在試圖找到人生定位，現實生活中的彼特，卻早就已經攀向人生巔峰。

根據統計，彼特目前身家至少300萬美元（約9100萬台幣），但他早期職業生涯確實不太順遂。個人生活上，他曾遭到前女友欺騙，感情路波折，後來遇到以為的真愛，年紀輕輕就結了婚，沒想到最後還是不敵現實因素分道揚鑣。

影集內容就是根據他人生最低潮的時期編寫，發展出了這個獨特的人物角色，彼特說：「我相信前妻一定有看到這部影集，片中有很多情感和一些她與我分手時說的話，我重新改寫了，但我想她一定知道！」

(中國時報)