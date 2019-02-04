櫻井翔偷來台挺Mr.Children

2019年02月04日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

日本樂團「Mr.Children」結束1日與2日連續兩場台灣演唱會，3日返回日本，昨晚起歌迷間瘋傳身為Mr.Children鐵粉的傑尼斯「嵐」成員櫻井翔也來台觀賞，但一直無法證實消息，主辦單位亦表示不知情，連台灣粉絲團都在無跡可尋後宣告放棄。台媒3日下午在松山機場堵人，結果櫻井翔如傳言現身機場，穿著輕便的他戴著墨鏡快速出關，為歌迷獻上一道美味的年夜話題前菜。

櫻井翔與Mr.Children主唱櫻井和壽同姓，兩人常被並提為「Ｗ櫻井」。位於日本兵庫縣尼崎市的「櫻井神社」也因同名沾光，眾多歌迷前來祈求抽中巡演門票，將心願寫在「繪馬」上，當中不乏台灣歌迷順道祈求「日文檢定通過」；而神社的御守製成紅、藍、黃、紫五色，正好是嵐5名成員各自代表色，被兩人歌迷視為「聖地」。

此外，柴崎幸3日在IG發文「我喜歡台灣」，貼上春節裝飾照片，透露自己正在台灣。同時，曾與櫻井和壽在「Bank Band」共事的歌手Salyu、以及前樂團「JUDY AND MARY」吉他手TAKUYA都透露自己來台，TAKUYA還在後台與櫻井和壽、炎亞綸等人合照，讓年前突增星光。

(中國時報)