視覺系餐廳誘顧客嘗鮮

2019年02月04日 04:10 中國時報 報導涂育晨

蔡記隆府匾額高掛店門口及古宅電動門，若不仔細看還以為是廟宇。（蔡記隆府提供）

唐點小聚外觀看來像甜點店，其實是現代休閒茶樓。（唐點小聚提供）

唐點小聚以工業風混搭粉嫩藍綠，營造現代時尚感。（唐點小聚提供）

美食若是紅花，最大的綠葉就是環境氛圍，好的用餐環境不但讓人心情愉悅，更能讓美食提高檔次，各家餐廳與時俱進，為主打客群精心設計菜單，同時也費力打造特殊裝潢布置，就是為了顧客在用餐之餘，可感受到店家特意營造的用餐氛圍，讓美食的饗宴從踏入大門的那一刻就隨即展開。

現代茶樓「唐點小聚」餐點融合南北菜色，主打全年齡層，並以多款名菜為基礎，呈獻一系列當代廣東點心菜餚，而針對中高端顧客以及年輕消費者，也精心製作現代健康特色美食。唐點小聚的外觀讓不少人誤認為是甜點店，實際走入餐廳，室內充分利用自然光及外露式天花板管道，開放式的廚房則讓顧客看到各色料理的製作過程，位於座椅後方的鏤空鐵架則擺著裝飾，為用餐的顧客加上一道隱私。

唐點小聚有乒乓球桌

「天花板及部分裝潢，雖採用工業感較重的布置，但色系一改傳統茶樓的昏黃色調，採用粉嫩藍綠色系的視覺。」團隊表示看似衝突的結合，反而營造出現代時尚感，牆面可見乒乓球拍排列、呈現手繪熊貓與黑熊一同打桌球的可愛壁畫；而位於一旁的乒乓球桌，不僅能讓顧客用餐之餘還可打球，當滿座時還可變為餐桌使用。

開店以來被喻為浮誇系中國風的「蔡記隆府龍頭寺老灶火鍋」，店名11個紅字高掛的招牌，及古宅電動門的呈現，常讓經過的民眾誤以為是寺廟。來客入內後隨即與掛置牆上的龍頭對眼，在高掛的紅燈籠間，服務員以古裝亮相，視覺的衝擊讓人印象深刻，而空氣中瀰漫辣而不嗆的香氣，則早在來不及察覺前，就搶先抓住了饕客的食慾。

蔡記隆府分量大滿足

蔡記隆府主推4人及6人套餐，老闆蔡閩川自豪地說，「我們的分量其實很大，像是4人套餐，其實5個人來吃都綽綽有餘。」餐廳分上下2層與隔間包廂，雖然餐廳裝潢與氛圍極為搶眼，但蔡閩川說：「與其說顧客吃的是『裝潢』，不如說吃的是『人』，不一定是只有一起吃飯的人，也包含店員、老闆。」若進入一間高檔餐廳，卻沒看到客人或店員，是否還會想吃？相反地，若看到一間店的『人』氣很高，即使未曾聽過，也想走進試試。

(中國時報)