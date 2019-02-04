視覺系餐廳誘顧客嘗鮮
美食若是紅花，最大的綠葉就是環境氛圍，好的用餐環境不但讓人心情愉悅，更能讓美食提高檔次，各家餐廳與時俱進，為主打客群精心設計菜單，同時也費力打造特殊裝潢布置，就是為了顧客在用餐之餘，可感受到店家特意營造的用餐氛圍，讓美食的饗宴從踏入大門的那一刻就隨即展開。
現代茶樓「唐點小聚」餐點融合南北菜色，主打全年齡層，並以多款名菜為基礎，呈獻一系列當代廣東點心菜餚，而針對中高端顧客以及年輕消費者，也精心製作現代健康特色美食。唐點小聚的外觀讓不少人誤認為是甜點店，實際走入餐廳，室內充分利用自然光及外露式天花板管道，開放式的廚房則讓顧客看到各色料理的製作過程，位於座椅後方的鏤空鐵架則擺著裝飾，為用餐的顧客加上一道隱私。
唐點小聚有乒乓球桌
「天花板及部分裝潢，雖採用工業感較重的布置，但色系一改傳統茶樓的昏黃色調，採用粉嫩藍綠色系的視覺。」團隊表示看似衝突的結合，反而營造出現代時尚感，牆面可見乒乓球拍排列、呈現手繪熊貓與黑熊一同打桌球的可愛壁畫；而位於一旁的乒乓球桌，不僅能讓顧客用餐之餘還可打球，當滿座時還可變為餐桌使用。
開店以來被喻為浮誇系中國風的「蔡記隆府龍頭寺老灶火鍋」，店名11個紅字高掛的招牌，及古宅電動門的呈現，常讓經過的民眾誤以為是寺廟。來客入內後隨即與掛置牆上的龍頭對眼，在高掛的紅燈籠間，服務員以古裝亮相，視覺的衝擊讓人印象深刻，而空氣中瀰漫辣而不嗆的香氣，則早在來不及察覺前，就搶先抓住了饕客的食慾。
蔡記隆府分量大滿足
蔡記隆府主推4人及6人套餐，老闆蔡閩川自豪地說，「我們的分量其實很大，像是4人套餐，其實5個人來吃都綽綽有餘。」餐廳分上下2層與隔間包廂，雖然餐廳裝潢與氛圍極為搶眼，但蔡閩川說：「與其說顧客吃的是『裝潢』，不如說吃的是『人』，不一定是只有一起吃飯的人，也包含店員、老闆。」若進入一間高檔餐廳，卻沒看到客人或店員，是否還會想吃？相反地，若看到一間店的『人』氣很高，即使未曾聽過，也想走進試試。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範