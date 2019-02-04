住瑞穗春天 小孩寵物輕鬆玩

2019年02月04日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

花蓮最新地標「瑞穗春天國際觀光酒店」有台版新天鵝堡稱號，平均房價落在1萬5000元上下。（天成飯店集團提供）

「寵物庭園家庭房」提供寵物毛巾、小床、澡盆等備品，毛小孩也能共享美好假期。（天成飯店集團提供）

不管暑假、寒假、春假或年假，家長總為家中小鬼與毛小孩去處煩心，花蓮最新地標「瑞穗春天國際觀光酒店」似乎就是為此而生。寵物庭園家庭房、兒童超跑俱樂部、小旅人樂園、童趣屋、電競室等，瑞穗春天對小孩（不管有毛還是沒毛）的服務，確實是追求完美、近乎苛求。

「瑞穗春天國際觀光酒店」為天成飯店集團最新力作，2萬坪寬廣腹地，耗資60億台幣興建，40棟建築結合餐飲、住宿、娛樂影音等體驗，打造在地城堡溫泉度假小鎮。

房間就是遊樂場

酒店自然景觀豐富，群山環繞美景搭配大片金黃風鈴木，高聳尖塔建築仿南歐莊園設計，晉升網美打卡聚集地，園內建築群分為兩棟飯店（城堡、莊園），兩座別墅（格蘭、親子），娛樂設施則有休閒會館與金色水樂園、美饌廣場、永恆教堂與市集廣場3大區域。

漫步園區，首先被色彩繽紛的「親子別墅」吸引，相連的粉、藍、黃色建築與藍天相映，宛如義大利彩虹島般令人神往，親子別墅分為「親子」、「寵物」兩大房型，平均坪數15至17坪，家庭客最愛「親子溫馨家庭房」牆面繪有卡通圖飾，以房間就是遊樂場為靈感，每房配備小球池、溜滑梯及兒童泡澡遊具等，成為孩童專屬休閒樂園，從早嗨到晚不停歇。

針對有毛小孩旅客，入住「寵物庭園家庭房」享用獨立庭院，毛小孩不受空間約束盡情奔跑，室內配備寵物毛巾、小床、澡盆與循環活水機等備品，適合中、小型貓狗入住，主人沐浴黃金湯溫泉讓身心放鬆。

專為孩童設計的休閒設施，如兒童超跑俱樂部、小旅人樂園、童趣屋、電競室等，其中以「兒童超跑俱樂部」最為吸睛，戶外場地搭配童趣積木造型，特製賽道強調安全性，孩童駕駛迷你電動車馳騁，留下寫真倩影；「互動劇院」設有環狀座位區與大型屏幕，搭載先進影音設備，定時播映電影及卡通影集。

泡湯戲水都滿足

「金色水樂園」滿足成人玩水慾望，占地2234坪，規畫108個水池，包括活力溫泉區、黃金溫泉區、按摩水療區、兒童戲水區等，從室內玩到戶外，泡湯、戲水一次滿足，為全台首座結合親水、溫泉特色園區。美食在旅程中有著畫龍點睛效果，「PRIME ONE牛排館」限定早、晚餐時段供應，主餐有乾、溼式熟成牛排及在地食材製作沙拉、甜點吧等選擇。

悅榕集團旗下「Angsana Spa」同步進駐瑞穗春天，以天然精油結合獨特按摩手法，由內而外激活身心。按摩油萃取自依蘭花、山雞椒及甜羅勒等，氣味自然芳香，有效舒緩疲勞，Angsana Spa特色「茶點＆靜心時間」，除了按摩療程外，更安排30分鐘獨處時間，讓賓客沉浸於放鬆情趣。

(中國時報)