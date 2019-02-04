寶璣3新品 時尚啟航

2019年02月04日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

寶璣Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表玫瑰金銀色面盤，搭鱷魚皮表帶，109萬元。（Breguet提供）

寶璣Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表18K白金藍色面盤，搭橡膠表帶，109萬元。（Breguet提供）

寶璣Marine 5517航海系列18K白金藍色面盤，搭鱷魚皮表帶，92萬2000元。（Breguet提供）

寶璣Marine 5517航海系列18K玫瑰金銀金面盤，搭鱷魚皮表帶，92萬2000元。（Breguet提供）

寶璣Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴腕表，玫瑰金銀色面盤，搭鱷魚皮表帶，128萬5000元。（Breguet提供）

寶璣Marine航海系列融入海洋元素，深受藏家喜愛，圖為5547航海系列兩地時間鬧鈴腕表。（Breguet提供）

1815年，在歐國各大強國爭奪世界海權時代，寶璣表榮獲「法國皇家海軍」御用精密時計製造商，因而與航海和法國時尚結下不解之緣。已有200年歷史的寶璣La Marine航海系列腕表，向來以設計優雅時尚著稱，不論是手工波浪鐫刻飾紋或航海元素的裝飾細節，無不充滿濃濃的法式品味，成為腕表藏家的最愛。

今年開春全新登台的3款寶璣Marine航海系列腕表，包括Marine 5517大三針日期腕表、Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表和Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴，皆在細節融入航海元素，今年更首度推出鈦金屬材質的Marine航海系列腕表，不但更加輕盈堅固，且可抵抗海水鹽份的腐蝕，開啟寶璣Marine航海系列腕表的新紀元。

Marine 5547

航海系列兩地時間鬧鈴腕表

寶璣Marine 5547航海系列兩地時間鬧鈴腕表將3種複雜功能匯集於一身，包括鬧鈴、第二時區及日期顯示。當鬧鈴敲擊裝置啟動時，船鐘將出現在12點位置的顯示窗，鬧鈴與第二時區顯示分別為位於3點及9點的獨立副面盤。敲擊功能的動力儲存顯示則位於兩者之間，中央秒針同樣為海事信號旗。

Marine 5527

航海系列雙秒針計時碼表

寶璣創始人亞伯拉罕路易寶璣是表界的發明家，除了陀飛輪與防震裝置，雙秒針計時表亦是他於1820年的首創作品。這款Marine 5527航海系列雙秒針計時碼表融入海事信號旗的中央計時秒針、手工波浪鐫刻飾紋、表背可細賞手工鐫刻船隻甲板機芯與船舵自動盤等航海元素，另在3點和6點兩個副面盤測量計時、9點鐘的小秒針顯示等。

Marine 5517

航海系列大三針日期腕表

寶璣Marine 5517航海系列大三針日期腕表最大的特色在於手工波浪鐫刻飾紋和中央秒針海事信號旗「B」符號，3點位置為日期顯示，羅馬數字時標，分鐘標記及寶璣指針均有夜光塗層，透過寶石水晶底蓋可看見機芯上手工鐫刻船舵甲板圖案，有18K白金、18K玫瑰金以及鈦金屬可供選擇。

(中國時報)