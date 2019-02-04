2019年02月04日 04:10 中國時報 潘鈺楨 、 陳張眾 報導

蕾哈娜穿著Y/Project米色外套，誇張墊肩與大膽紅脣在她身上看來都相當合理。（CFP）

艾莎岡薩雷挑選Max Mara棕米色毛衣褲裝搭配Tory Burch西裝外套，出席影展正式得體。（CFP）

時入冬末，深色漸漸式微，象徵春天的明亮淺色開始探頭。1月底許多女星不約而同穿上米色服裝，提前製造溫暖氛圍。蕾哈娜現身紐約日本料理名店「Kappo Masa」餐廳，她穿著Y/Project的oversize米色外套配上同色系緞面裙子，真空上陣事業線若隱若現，相當誘人。

艾莎岡薩雷在日舞影展上穿的是Max Mara的棕米色高領毛衣和褲子，外面罩著Tory Burch同色系西裝外套，增添知性優雅。

盛傳即將舉辦正式婚禮的「小賈嫂」海莉鮑德溫，日前以一襲輕便有型的米色裝扮現身紐約街頭。她選穿法國品牌Chloe的喀什米爾高領針織衫搭配同色系棉褲，出自MM6 Maison Margiela的雙排釦格紋大衣，從墨鏡到球鞋都是米色系，就算裹緊緊也能看來俐落輕盈。

(中國時報)