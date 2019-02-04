2019年02月04日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

BRUNO多功能電烤盤推出耶誕紅、寶石藍、象牙白3色，還有章魚燒烤盤、六格式烤盤、燒烤波紋煎盤及陶瓷料理深鍋等配件供選購。（BRUNO提供）

BRUNO萬用多功能調理鍋推出耶誕紅、象牙白2色，一鍋可包辦蒸、煮、炸、燒4大功能。（BRUNO提供）

飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋，採用獨家雙重脈衝科技中高壓及微壓的智慧變壓技術，能快速烹調食材，在短時間中釋放更多營養。（飛利浦提供）

Panasonic製麵包機具備「手揉變頻技術」，能夠做出人手揉麵般的手感，製作出更Q彈鬆軟的麵包。（Panasonic提供）

飛利浦健康氣炸鍋，採用全新的TurboStar氣旋科技，能讓食物外表金黃酥脆，內部仍鮮嫩多汁。（飛利浦提供）

Panasonic蒸氣烘烤爐一次包辦蒸、烤、煎、炸、烘5大料理，內建30項自動食譜，能一次做出多道菜。（Panasonic提供）

農曆年期間免不了要親手下廚，招待親朋好友一起聚餐，但對不擅長料理的消費者來說卻非常頭痛，此次就由BRUNO創意料理比賽冠軍Vina Kim及唱作歌手孫尤安來示範教學，以BRUNO萬用多功能調理鍋及多功能電烤盤，簡單製作出過年必備菜之一「豬福吉祥獅子頭」，和適合情人節的「多謝款待西班牙海鮮燉飯」，並推薦一系列適合料理新手的廚房小家電，拯救一眾料理新手。

BRUNO多功能家電 懶人煮意

BRUNO萬用多功能調理鍋及多功能電烤盤正合懶惰「煮」意的人，雖然是日本品牌，但外型卻走北歐簡約風，就算端到客廳與親友一起下廚也不失面子，而且像多功能電烤盤更有章魚燒烤盤、六格式烤盤、燒烤波紋煎盤及陶瓷料理深鍋等配件供選購，能夠做出各式各樣的料理，萬用多功能調理鍋也能一鍋包辦蒸、煮、炸、燒4大功能，買一鍋即能滿足多種料理需求，內鍋也採一體成型的設計，沒有細縫會藏汙垢，就算清潔也相當方便，可說是料理新手的好伙伴。

飛利浦智慧萬用鍋 19種烹調模式

飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋可是家庭料理的好伙伴，不僅方便又安全，更不用開著明火長時間守候，因為其採用獨家雙重脈衝科技中高壓及微壓的智慧變壓技術，能讓滾動的湯汁在壓力動態的過程當中加速食材翻攪，經SGS測試與舊款比較可提升釋放多60%胺基酸及20%蛋白質的營養，訴求能讓食材在短時間中釋放更多營養及風味，搭配19種智慧烹調模式及中途加料、收汁入味2大功能，只要跟著指示操作，即能簡單做出美味料理，讓繁忙的上班族或料理新手，都能輕鬆端出體面菜餚，而且導入了iSpiral智旋IH加熱科技，因此在短時間內即可完成一鍋燉湯，加上搭配5種無水烹調、11種密封烹調，以及健康蒸、細火慢燉與再加熱等3種烹調模式，即能煮出各式家常菜。

Panasonic製麵包機 達人麵包輕鬆做

女生總愛手作各式各樣的小點心，但像麵包類的料理，做起來費時費工，而且難度也比較高，這時候一台自動麵包機即能幫上忙，Panasonic全新的玩家級製麵包機就能滿足這方面的需求，因為擅長做麵包的人都知道，製作過程相當繁複，每個步驟細至時間、溫度等都必須細心掌控，而Panasonic的製麵包機玩家級機種的「手動模式」，就可模擬手作麵包的流程，細緻地將「揉麵轉速」、「發酵溫度」與「烘焙溫度」分為4段，可自由調控程度與時間長短，還有「酵母雙重控溫技術」，提供酵母適合的溫度與時間，並配有「酵母自動投入盒」，進行每個步驟不用特別計算時間及溫度，並內建41種美味行程，另外還具備「手揉變頻技術」，能夠做出人手揉麵般的手感，新手也能輕鬆做出達人級的麵包。

飛利浦健康氣炸鍋 減少80%油脂

新一代的飛利浦健康氣炸鍋主打無油加熱，以達煎、炸、烘、烤效果，採用上全新的TurboStar氣旋科技，透過加大機身底部40%的反射面積，有效使內部熱空氣循環，網籃內食物能均勻烘烤，無需預熱即可快速進入加熱模式，讓食物外表金黃酥脆，內部仍鮮嫩多汁，維持外酥內軟口感，訴求可減少最高達80%的食物油脂，另外更改良成100%模組化設計，全新EasyClick手柄，可隨時更換搭配其他配件，內鍋容量不變，但機身體積縮減達20%，方便放置在廚房的任何角落，控制介面採QuickControl快捷旋鈕控制搭配液晶面板顯示，一轉一按即可快速設定溫度與時間，同時預設4組預設烹調模式，其內部零件可簡單分解，清洗更簡單，想做無煙料理就靠這鍋。

Panasonic蒸氣烘烤爐 包辦5大料理

想要做出全方位的料理，一台百用的全新Panasonic蒸氣烘烤爐就能幫上大忙，其能夠一次包辦蒸、烤、煎、炸、烘5大料理，在料理過程中採以直噴過熱水蒸氣加熱，能夠快速滲透肉質，鎖住水分與營養，還有對應的5段蒸氣模式針對不同食材，而且更是業界唯一的頂部全平面燒烤，能快速均勻地熟透食材，其獨家的健康蒸模式及燉湯行程，都能讓使用者簡單做出美味營養料理，內建30項自動食譜中，還有各種甜點、鹹食等不同選擇，而且30公升的大容量能一次把2到3盤要烹煮的料理送進爐子，甚至能容納整隻烤雞，大幅減少時間，就算過年有大批親友到家作客也不怕。

(中國時報)