多謝款待西班牙海鮮燉飯
中國時報
本報訊
材料（2～3人份）
．蛤蜊 100g
‧烏賊 50g
‧草蝦 4～6隻
‧蒜頭（切末） 1/2瓣
‧洋蔥（切末） 1/4個
‧彩椒（切末） 1/2個
‧德式香腸 50g
調味料
‧白酒 50ml
‧胡椒 適量
‧橄欖油 適量
‧米 300g
‧薑黃粉 1小匙
．紅椒粉 1小匙
‧整粒去皮番茄罐頭 1罐
‧水 500ml
‧鹽 1/2小匙
．番紅花粉 適量（可因個人口味決定加入與否）
裝飾材料
‧黑橄欖 6粒
‧黃檸檬 1/2顆
‧義大利香料 適量
作法
1.蛤蜊吐沙，用水清洗備用。
2.烏賊拔除內臟，烏賊腳隨意切，烏賊桶剝皮後切成1cm厚的圓圈。
3.草蝦切除蝦腳，挑去泥腸。
4.德式香腸切成約1cm，約一口大的塊狀。
5.在BRUNO電烤盤的平面烤盤上倒入橄欖油，火力開到「MED」中火加熱，放入洋蔥、蒜末炒香。依序加入德式香腸、草蝦、烏賊、貝類、彩椒拌炒，加入白酒煮滾後撒上胡椒，將食材起鍋備用。
6.在平面烤盤添入橄欖油，加入生米拌炒。米炒熱後，加入薑黃粉、紅椒粉、番紅花粉及番茄罐頭拌炒，慢慢邊翻攪、邊適量加水，煮至米半熟（可依個人喜好決定米飯的軟硬度）。
7.除了草蝦和烏賊以外，把炒好的食材都放回烤盤。火力調到「LOW」低火烹煮至收乾水分，加入鹽巴調味，攪拌均勻。
8.最後放上草蝦及烏賊，再依照喜好放上切好的裝飾材料。
小提示
番紅花粉可因個人口味決定加入與否，在進行「６」時，需要一直慢慢翻攪及加水，避免煮焦。黃檸檬可在覺得辛辣或油膩時，中和口味。
(中國時報)
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