多謝款待西班牙海鮮燉飯

2019年02月04日 04:10 中國時報 本報訊

材料（2～3人份）

．蛤蜊 100g

‧烏賊 50g

‧草蝦 4～6隻

‧蒜頭（切末） 1/2瓣

‧洋蔥（切末） 1/4個

‧彩椒（切末） 1/2個

‧德式香腸 50g

調味料

‧白酒 50ml

‧胡椒 適量

‧橄欖油 適量

‧米 300g

‧薑黃粉 1小匙

．紅椒粉 1小匙

‧整粒去皮番茄罐頭 1罐

‧水 500ml

‧鹽 1/2小匙

．番紅花粉 適量（可因個人口味決定加入與否）

裝飾材料

‧黑橄欖 6粒

‧黃檸檬 1/2顆

‧義大利香料 適量

作法

1.蛤蜊吐沙，用水清洗備用。

2.烏賊拔除內臟，烏賊腳隨意切，烏賊桶剝皮後切成1cm厚的圓圈。

3.草蝦切除蝦腳，挑去泥腸。

4.德式香腸切成約1cm，約一口大的塊狀。

5.在BRUNO電烤盤的平面烤盤上倒入橄欖油，火力開到「MED」中火加熱，放入洋蔥、蒜末炒香。依序加入德式香腸、草蝦、烏賊、貝類、彩椒拌炒，加入白酒煮滾後撒上胡椒，將食材起鍋備用。

6.在平面烤盤添入橄欖油，加入生米拌炒。米炒熱後，加入薑黃粉、紅椒粉、番紅花粉及番茄罐頭拌炒，慢慢邊翻攪、邊適量加水，煮至米半熟（可依個人喜好決定米飯的軟硬度）。

7.除了草蝦和烏賊以外，把炒好的食材都放回烤盤。火力調到「LOW」低火烹煮至收乾水分，加入鹽巴調味，攪拌均勻。

8.最後放上草蝦及烏賊，再依照喜好放上切好的裝飾材料。

小提示

番紅花粉可因個人口味決定加入與否，在進行「６」時，需要一直慢慢翻攪及加水，避免煮焦。黃檸檬可在覺得辛辣或油膩時，中和口味。

(中國時報)