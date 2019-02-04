2019年02月04日 04:10 中國時報 本報訊

材料（2～3人份）

高湯底料

．白菜 1顆

‧寬粉絲 100g

‧高湯粉 1包

‧豆皮福袋 1個

獅子頭內餡

‧豬絞肉 300g

‧牛絞肉 300g

‧太白粉 20g

‧蛋白 1顆

‧胡椒 適量

‧醬油 適量

‧糖 少許

‧蔥（切末） 少許

．薑（切末） 少許

‧料理米酒 適量

‧水 30ml

‧鹽 1/2小匙

裝飾材料

‧香菜 適量

‧辣椒 適量

作法

1.豬絞肉與牛絞肉混在盆中攪拌，在依序加入內餡調味料，蔥薑末等一同拌勻，放入冷藏約30～60分鐘。

2.冷藏後拿出，加入水攪拌於盆中後摔打絞肉，讓絞肉產生黏度及彈性後，肉餡即完成。

3.寬粉絲泡水待用。

4.在BRUNO萬用多功能調理鍋倒入沙拉油，火力開到「HI」大火加熱，依個人喜好將肉餡捏成大小適中的肉丸，使用手掌來回定型。

5.油熱後放入已定型的肉丸，約8分

鐘後轉成中火「MED」

，約5分鐘肉丸外表呈現金黃色後，先起鍋備用。

6.將BRUNO萬用多功能調理鍋中冷卻的沙拉油倒出後，倒入冷水約7分滿，放入高湯粉、白菜、寬粉絲、少許鹽巴、醬油、酒，將火力調至「HI」大火煮滾。

7.將炸好的獅子頭放入一起烹煮5～8分鐘，轉至「MED」中火，蓋上蓋子悶煮約15～20分鐘至入味。

8.打開鍋蓋後，將豆皮福袋放入鍋中煮約3分鐘，最後放上切好的裝飾材料即完成。

小提示

肉丸定型時，可撒上少許太白粉於手中，避免沾黏導致不好定型。肉丸先油炸上色，封住外層，可保留肉丸中的湯汁水分。

(中國時報)