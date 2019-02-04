豬福吉祥獅子頭
中國時報
本報訊
材料（2～3人份）
高湯底料
．白菜 1顆
‧寬粉絲 100g
‧高湯粉 1包
‧豆皮福袋 1個
獅子頭內餡
‧豬絞肉 300g
‧牛絞肉 300g
‧太白粉 20g
‧蛋白 1顆
‧胡椒 適量
‧醬油 適量
‧糖 少許
‧蔥（切末） 少許
．薑（切末） 少許
‧料理米酒 適量
‧水 30ml
‧鹽 1/2小匙
裝飾材料
‧香菜 適量
‧辣椒 適量
作法
1.豬絞肉與牛絞肉混在盆中攪拌，在依序加入內餡調味料，蔥薑末等一同拌勻，放入冷藏約30～60分鐘。
2.冷藏後拿出，加入水攪拌於盆中後摔打絞肉，讓絞肉產生黏度及彈性後，肉餡即完成。
3.寬粉絲泡水待用。
4.在BRUNO萬用多功能調理鍋倒入沙拉油，火力開到「HI」大火加熱，依個人喜好將肉餡捏成大小適中的肉丸，使用手掌來回定型。
5.油熱後放入已定型的肉丸，約8分
鐘後轉成中火「MED」
，約5分鐘肉丸外表呈現金黃色後，先起鍋備用。
6.將BRUNO萬用多功能調理鍋中冷卻的沙拉油倒出後，倒入冷水約7分滿，放入高湯粉、白菜、寬粉絲、少許鹽巴、醬油、酒，將火力調至「HI」大火煮滾。
7.將炸好的獅子頭放入一起烹煮5～8分鐘，轉至「MED」中火，蓋上蓋子悶煮約15～20分鐘至入味。
8.打開鍋蓋後，將豆皮福袋放入鍋中煮約3分鐘，最後放上切好的裝飾材料即完成。
小提示
肉丸定型時，可撒上少許太白粉於手中，避免沾黏導致不好定型。肉丸先油炸上色，封住外層，可保留肉丸中的湯汁水分。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。