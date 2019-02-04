汽車智慧科技 一手在握

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳大任 報導

VW POLO GTI為品牌家族最新性能版成員。（陳大任攝）

《Volkseagen Connect》APP提供車輛資訊，還可記錄停車位置。（擷圖自APP）

《BMW Connected》APP可遠端遙控，預先啟動通風系統。（擷圖自APP）

《NISSAN Care》APP可以隨時掌握車況，搜尋服務據點。（擷圖自APP）

《Mercedes me》APP可遙控上解鎖，若遇爆胎，亦提供線上影音指導補胎。（擷圖自APP）

物聯網時代，越來越多車廠加入車聯網的應用，車主在手機上就能開關門鎖、發動汽車，忙碌的商務人士可以在出發前將行事曆上的地址發送至車上，一上車就能立即出發；女性車主也能在上車前，利用車上攝影機觀察周圍來確保安全。

NISSAN導入智行車聯

包括Mercedes-Benz、BMW、VW、NISSAN等車廠都已在部分車款提供類似服務，其中NISSAN KICKS更是國產車中搶先導入「智行車聯」科技服務的車款，透過手機《NISSAN Care》APP，提供防盜、遠端定位尋車、遠端車門上解鎖、行車資訊主動推播等四大功能。

在智行車聯的防盜設定中，可設定3組連絡人，當車輛受到震動、拖吊、入侵、異常啟動及氣囊觸發時，即會發送簡訊給車主預設的連絡人；遠端定位功能是使用4G連線，只要在連線的情況下，都可以透過Google地圖定位，並且同時顯示手機與車輛定位的兩個座標。

《NISSAN Care》APP也提供遠端車門上解鎖功能，只要在4G訊號接通的地方都可以利用手機設定，大約在20秒內可以完成。另外，在4G連線的狀態下，車輛大概也會以每5分鐘即時上傳旅程電腦訊，車主即可隨時掌握包括胎壓、總里程、續航里程、電壓及平均油耗等資訊。

Benz結合MMC物聯系統

Mercedes-Benz在MBUX（Mercedes-Benz User Experience）的架構下，結合MMC（Mercedes me connect）物聯系統，提供許多可在手機上操作的功能，包括解鎖、上鎖、啟動引擎，同時可以從《Mercedes me》APP上檢視愛車的資訊，更重要的是將經銷服務網絡也納入，方便車主在需要維修保養、道路救援時，能提供更加便利與即時的服務。

NISSAN與Mercedes-Benz的服務都需要先在原廠完成設定，並且綁定車主資料，以作為帳戶管理服務的依據。BMW的方式較為簡單，但仍需要一個配對的程序，讓手機與車輛相互「認識」、「連接」。車主可透過《BMW Connected》APP整合手機上的行事曆，輕鬆管理移動生活。

BMW旅程祕書全年無休

另外，在BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛科技的服務架構下，還可以利用「旅程諮詢祕書」，提供全年無休的專人服務，提供餐廳、電影時刻、班機資訊、加油站等資訊，甚至更進一步幫忙訂房、訂位，從遠端將導航資訊傳至車上。

VW加入電玩遊戲元素

VW去年也推出VW Connect的服務，適用車輛可向前追溯至2008年後生產的多數車款，只要回原廠加裝「DataPlug」即可使用，車主先下載《Volkseagen Connect》APP，程式除了提供車輛詳細的資料，還加入電玩遊戲元素，在「我的挑戰」項目裡，可與其他VW駕駛者進行較量，並隨時累積點數和收集獎盃。

系統採取點數機制，可透過3種不同的方式累積，包括節能駕駛（例如避免短途旅程）、挑戰獲勝以及定期使用APP。一旦達到某個特定點數，就會升級至另一等級並啟動新的挑戰，應用程式新版本的更新將會帶來更多新的挑戰，這樣車主就可以一直樂趣無窮。

(中國時報)