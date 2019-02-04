A250好聊、好撩 MBUX語音對話鮮體驗

2019年02月04日 04:10 中國時報 陳大任 報導

三幅式多功能方向盤握感極佳，前座中央附大面積觸控手寫板，兩面10.25吋螢幕，右螢幕具觸控功能。（陳大任攝）

數位儀表、抬頭顯示，資訊豐富。（陳大任攝）

USB-C充電孔上置物槽可放手機。（陳大任攝）

去年8月，台灣賓士發表首款搭載MBUX（Mercedes-Benz User Experience）系統的A-Class，副總裁何睿思操著帶有德國口音的中文說：「你好，賓士」，MBUX回應：「是的，請說」，何睿思：「這裡好熱！」，MBUX：「有一種冷叫你老媽覺得你冷」引發全場大笑，看似凸槌卻凸顯MBUX不再只是傳統聲控指令而是口語對話。

試駕車A250配置2.0L引擎，擁有224hp/350Nm最大動力，搭配7速雙離合器變速箱，0-100km/h加速只要6.2秒，全車內外加配AMG套件，是A-Class家族中最為酷炫的運動版車型。儘管豪華配備當前，最吸引人的還是MBUX智能聲控功能，短暫的一日相處，覺得MBUX還需要一點時間，才會變得更聰明。

MBUX具備AI人工智慧技術，有自我學習功能，從基本的車內照明、播放音樂甚至空調調整，都可以自然對話的模式運作。回到先前何睿思與MBUX的對話，其實系統會從「這裡好熱」分辨出乘員想調降空調溫度，在絕大多數的情況下是會回覆：「好的，調降至20度」並降溫，當然還是可以接著再要求它調升或降低溫度。

廠方說法，系統會辨識並學習乘客口音，從對話中慢慢磨合出更加貼近個人的需求，例如「我餓了」，系統會找出附近飲食資訊，並提供導航服務，如果乘客經常去速食店，後續推薦的地點也會以速食為優先。不過，也許是學習的時間真的太短，一天相處下來，其實更多的情況是系統聽不懂或需要改以手動設定。

(中國時報)