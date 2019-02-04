2019年02月04日 04:10 中國時報 文／路大望

（聯經出版提供）

我讀大學的時候，有一個朋友在澳門讀大學，他說在澳門讀書有很多假期，中國陰曆的假也放，澳門的假也放，媽祖的生日也放假，更不要說西方宗教裡的各種節，聖誕節──放假，聖母升天節──放假。

「那不是很高興？」

「超級高興的。」

印象裡的清朝宮廷是既森嚴又肅殺的，但看資料發現，宮裡的生活其實挺熱鬧。按節氣，有新年、上元、重陽、七夕、中秋、冬至、立春等。按皇家自身的情況，有皇帝的萬壽節、皇考的忌辰、太后的生日、皇后的生日等。再加上滿族接受漢族的文化和藏傳佛教，儒家、佛家的節日都過，還有民間神靈，所以關帝的生日、佛誕、宗喀巴大師的誕生日、孔子的誕辰都有宴席和祭祀。

滿族從關外帶來的薩滿教更是講究祭祀，紫禁城裡有「堂子」，除夕第二天就是元旦祭，從皇太極的時候就規定下來的。坤寧宮也是一個祭祀場所，元旦、春秋都是大祭。要遇到皇室婚禮或者喪禮，都還要大擺宴席和唱戲。坤寧宮祭祀，每次都要殺兩頭純黑的豬祭神，宮裡有兩口大鍋，一鍋煮豬肉，一鍋蒸打糕。平時祭神的肉都分給乾清門的侍衛們，在地上鋪個毯子，拿手撕著吃。元旦祭的時候，坤寧宮和玉河邊上的「堂子」要舉行大祭，一般參加的人都是皇親貴戚，祭祀的過程非常複雜難解，豬血用來灌血腸，切好煮完的豬還要先拼回完整的樣子，據說是跟滿族祖先的肇始神話有關係，而且煮好的豬肉不能出殿門，是等皇上皇后吃完之後，讓參加祭典的人進門食用。寒冬臘月，人群等在殿外，聞著這煮好的肉香，肚子咕咕叫的聲音一定是響成一片的。

想想也是，那個時候沒有電視，皇上又不能與民同樂，就是靠著過了一個節，開始準備下一個節來規劃宮裡的生活、人力，進行資源調度。看《紅樓夢》的人就都會有一個感覺，這些不能出門的寶哥哥林妹妹們生活的很大動力，就是慶祝這些節日。也可以說，這各種各樣的節日和祭祀，編織成了他們生活的經緯。

清朝皇帝夏天多在圓明園、暢春園、避暑山莊等地方避暑辦公，秋天或在木蘭圍場打獵，但冬天基本都在紫禁城，因為年節很多，祭祀慶祝等事務很頻繁。十二月二十三左右，各部就把公事「封印」了，準備過節。皇帝過節也完全不輕鬆。除夕午時開始，皇帝就會在保和殿賜宴群臣，下午六點，皇帝回到乾清宮，再享受家宴。

每個皇帝的口味不一樣，乾隆就是肉食愛好者，不太愛吃水產，乾隆一生的膳食紀錄裡面都很少看到他進食魚翅、鮑魚等食品，即便到了江南他也不吃魚。我翻出一張他在揚州的膳單，裡面有「糯米鴨子、萬年青燉肉、燕窩雞絲、春筍糟雞、肥雞徽州豆腐、蒸肥雞油串野雞攢盤、鴨子火燻餡煎黏團」，黏團應該是年糕或者糯米類食品，煎一煎，裡面還有鴨子肉餡兒，想起來就流口水。但光緒就很愛魚翅等海產品。

說回到除夕宴席，皇帝跟我們普通人一樣，過年過節都是吃家鄉傳統菜餚，所以皇帝晚上的除夕家宴主要是以野味和肉食為主。乾隆四十九年（1784）的除夕家宴，御用的一桌酒宴用了豬肉65斤，肥鴨1隻，菜鴨3隻，肥雞3隻，菜雞7隻，豬肘子3個，豬肚2個，小肚8個，野豬肉25斤，關東鵝5隻，羊肉20斤，鹿肉15斤，野雞6隻，魚20斤，鹿尾4個，大小豬腸各3根……相當地橫（四聲）。一桌要用65斤豬肉，25斤野豬肉，刨去各種損耗，至少豬肉的菜餚也在30盤以上，可想這個席面有多盛大。

白天賜近臣的宴席資料比較少，因為這種宴席基本還是屬於定制，算是臣子們的工作之一，每個人面前放一桌，磕頭、賜酒、賜菜、磕頭……臣子們陪領導吃飯，肯定也是不那麼舒服的。滿族臣子和漢族臣子吃得不一樣，所以有「滿席」和「漢席」──後來民間把這二者合併成了「滿漢全席」。《大清會典》有規定，除夕、元旦、皇帝萬壽等用四等滿席，滿族人愛吃麵食，席上的點心就有玉露霜、方酥夾餡，大餑餑六盤，小餑餑兩碗，紅白子3盤，乾果12盤，鮮果6盤，福祿馬4碗（不知為何物），鴛鴦瓜子4盤，還有一盤磚鹽，最有趣的是「其陳設計高一尺二寸」，應該指堆疊的高度，所以席上看起來肯定是琳琅滿目的。

廷臣的宴席吃法，翁同龢寫過，滿族官員和漢族官員分開站立等待，上午十一點皇帝落座，群臣進門，桌上已經擺好了前面說的這些點心，入座前就要叩頭，先吃湯飯或者細粉雞子（某種雞蛋），然後皇帝像中央廚房一樣給大家賞菜，賞一道叩頭一次，然後就是賞奶茶，又叩頭，賞酒，最後是主食（如果是元宵節，就是幾枚湯圓），然後大家領賞回家，並沒有想像中吃一天的滿漢全席，「為時三刻而已」。

在清朝皇室的宴席中，茶有著非常重要的地位，因為滿族人入關之前就常食肉類和麵食，所以解膩的茶葉就是每餐之後的必需品，在清宮裡一般夏天喝龍井茶，冬天喝普洱茶，普洱茶在清宮裡的消耗量是非常大的，估計翁同龢喝的就是用普洱煮的奶茶。歷史上，新年正月裡，清朝皇帝還會跟大臣一起舉行茶宴，參加的人就包括諸王、貝勒、貝子、大學士、九卿，參加的人就不限於愛新覺羅家的了，等於新春團拜會，著名的千叟宴，就有茶宴的成分。茶宴從康熙開始，在乾隆時舉辦最多，喝了茶，君臣作詩聯句，以松實、梅英、佛手三種，沃雪烹茶，叫三清茶，再加上一些點心。史料裡寫說茶宴的起源是害怕君臣都喝醉了無法作詩，所以改酒為茶。我想其實應該是新年裡大家都吃太膩了，康熙皇帝一聽到還要跟大臣們吃飯，就一拍大腿說，算了，喝茶清清腸胃吧，就這麼成了定例。

關於乾隆時期新年茶宴地點的重華宮，也有幾句話要說，乾隆在登基之後將重華宮變成了一個小型博物館，把太后、皇考、去世皇后富察氏的遺物和贈禮都存放其中，乾隆的聖旨說的是：「重華宮係朕藩邸舊居，特為崇奉，勢必扃閉清嚴，轉使歲時錫慶之地，無復燕衎之樂，何如仍循其舊，俾世世子孫，衍慶聯情，為吉祥福地之為愈乎！」

想起《紅樓夢》裡元春讓姊妹們住進大觀園的情節：「因在宮中自編大觀園題詠之後，忽想起那大觀園中景致，自己幸過之後，賈政必定敬謹封鎖，不敢使人進去騷擾，豈不寥落。況家中現有幾個能詩會賦的姊妹，何不命他們進去居住，也不使佳人落魄，花柳無顏。」這旨意，這語氣用詞是不是如出一轍？再聯想大觀園裡最具特色的文化活動就是一次次的詩社，《紅樓夢》與清朝皇家歷史那雲山霧罩的關係，就更加耐人尋味了。

（本文摘自《皇上吃什麼》一書，聯經出版）

(中國時報)